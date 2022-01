1 La proposta a Sophie Codegoni

Come sappiamo nelle ultime settimane non si parla d’altro che di Sophie Codegoni e di Alessandro Basciano. Da quando l’ex tentatore di Temptation Island ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 6 infatti gli equilibri della casa sono crollati e i due sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. Fin da subito Alessandro e Sophie si sono avvicinati particolarmente, facendo intendere entrambi di essere interessati a una conoscenza più approfondita. Non sono mancate però anche delle piccole polemiche. A rimanere affascinata da Basciano è stata infatti anche Jessica Selassié, che ha discusso proprio con l’ex tronista. In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web.

Sembrerebbe che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si siano ufficialmente fidanzati. L’ex tentatore si è infatti inginocchiato alla presenza degli altri concorrenti e ha fatto una proposta di fidanzamento all’ex tronista, che nel mentre è rimasta spiazzata e visibilmente imbarazzata. Queste le parole di Basciano:

“Non sono una persona di molte parole. Volevo chiederti di fidanzarti con me”.

A quel punto la casa è esplosa in un boato, ma inizialmente Sophie Codegoni, pensando a uno scherzo, non ha dato una risposta immediata ad Alessandro Basciano (QUI per il video). In seguito i due hanno avuto modo di confrontarsi e di parlare della situazione, e poco dopo, parlando con Gianmaria Antinolfi, hanno confermato di essere una coppia!

