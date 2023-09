NEWS

Andrea Sanna | 4 Settembre 2023

Sophie Codegoni

La critica ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Il gossip che aleggia intorno a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha spaccato in due il web e un’ex vippona non gli ha risparmiato dure critiche. Ma cosa è accaduto esattamente? Facciamo un attimo il punto per capirlo un passo indietro a due giorni fa esatti.

Nella giornata di sabato Novella 2000 ha ricevuto l’indiscrezione secondo cui, da fonti vicine alla coppia, la crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano era certa e si parlava addirittura di rottura imminente. Voci che hanno trovato una base di verità nel momento in cui ieri l’ex Bonas di Avanti Un Altro ha ammesso di affrontare un “momento delicato”.

Quanto emerso ha suscitato diverse reazioni sui social. Sotto al post di GiuseppePorro.it che riportava l’esclusiva di Novella 2000, ha commentato anche Selvaggia Roma. L’ex concorrente del GF Vip 5 ha avuto parecchio da ridire su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ecco un primo commento:

“Essere così incoscienti e senza riflettere fare un figlio su basi che non ci sono mai state. Avete tirato una coppia che già era tossica dagli inizi. Ma io dico come cavolo si fa a fare un figlio su una base che non esiste?”

Tra un botta e risposta e un altro, Selvaggia Roma ha rincarato la dose, sostenendo come Sophie Codegoni e il suo compagno Alessandro Basciano avrebbero fatto una “figlia come se si richiedesse un panino al McDonald”. E poi aggiungere: “Per questo avere fatto un figlio all’uscita dal GF mi sembra una cosa da pazzi. Sono Immaturi e Dio solo sa”.

Infine Selvaggia Roma ha precisato di non conoscere Sophie Codegoni, quindi non si sente di giudicarla. Diverso discorso invece su Alessandro Basciano e la sorella di quest’ultimo. Su di loro ha detto che sarebbero due persone “irrispettose e odiose, si credono il mondo”.

Il commento di Selvaggia Roma su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

A queste insinuazioni Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non hanno ancora risposto direttamente.