Un aereo per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si preparano per la puntata di questa sera, che promette scintille. In attesa di ciò che sarà i vipponi cercano di stemperare la tensione. Sophie Codegoni, per esempio, ha giocato a biliardo con Nicola Pisu, quando è stata sorpresa da un particolare aereo da parte dei fan.

Avvisata dagli altri concorrenti Sophie Codegoni si è precipitata in giardino entusiasta, senza sapere però ciò che l’avrebbe aspettata. Insieme agli altri compagni del GF Vip ha letto il messaggio che recitava quanto segue: “Giansofy, vivetevi senza paura – Fan”. Questo quanto recita l’aereo che per un po’ ha sfrecciato sopra la Casa di Cinecittà.

Ebbene i destinatari sono proprio Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Con ironia l’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato, tra una risata e l’altra: “Aiuto! Salvatemi!”, come un volersi liberare definitivamente da questa situazione. Per poi aggiungere ancora Sophie ha aggiunto: “Hai ricevuto un aereo con me e uno con Soleil“. L’imprenditore, invece, è sembrato felice di questo gesto da parte sei fan e, oltre a ringraziare, ha esclamato: “Bellissimo” . (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI)

La battuta di Sophie Codegoni deriva dalla delusione ricevuta da parte di Gianmaria Antinolfi. Lui infatti si è avvicinato a lei, ma sembra non averla mai convinta a pieno, sebbene lei gli abbia concesso una chance, che non ha saputo sfruttare a dovere. Tra loro in queste settimane ci sono stati diversi momenti di tensione e incomprensioni. Sophie, infatti, pretendeva più attenzioni, che arrivavano invece solo a tarda sera. Una mancanza che ora Gianmaria sta pagando con la sua distanza, nonostante continui a dire di provare dei forti sentimenti per lei.

Che questo aereo in qualche modo possa riunirli? Dalla reazione di Sophie Codegoni non si direbbe (che ha giudicato anche ipocrita il suo comportamento dopo la lite tra Alex e Aldo), ma mai dire mai nella vita!

Novella 2000 © riproduzione riservata.