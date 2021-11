La mamma di Sophie Codegoni replica a Signorini

Questa sera è in onda su Canale 5 il primo dei due appuntamenti con il Grande Fratello Vip. Proprio a inizio puntata si è parlato del rapporto tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, che ha vissuto diversi alti e bassi. Alfonso Signorini ha voluto sapere qualcosa di più dalle dirette interessate: “All’inizio c’erano tante cose che non amavo di Soleil. Con il tempo sto iniziando a capirla e conoscerla. E devo dire che anche lei sta migliorando i suoi difetti. L’ho nominata perché perdono e non dimentico. Se dovevo andare a esclusione. Ha tanti lati positivi”.

Sempre più curioso Alfonso Signorini ha incalzato Sophie Codegoni con una domanda diretta. Il conduttore le ha domandato: “Ti piacerebbe somigliare un po’ a Soleil?”. L’ex tronista di Uomini e Donne è parsa con le idee piuttosto chiare e ha così ribattuto senza batter ciglio: “No, perché adoro essere così come sono con i miei mille difetti e diversità e i miei, spero, pregi”. CLICCANDO QUI il momento in cui Sophie dice queste parole…

A replicare alle parole di Alfonso Signorini ci ha pensato la mamma di Sophie Codegoni, che ha pubblicato delle vecchie foto di sua figlia. Il tutto con l’intento di far capire che non vuole imitare in nessun modo Soleil Sorge e non solo: “Quando ti vogliono imporre di imitare persone”. Questo quanto scritto la signoria Valeria sul suo profilo Instagram poco dopo l’accaduto.

La storia Instagram della mamma di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni si è ben difesa, ma anche la mamma Valeria ha voluto dire la sua a riguardo e sottolineare che sua figlia non ha bisogno di emulare nessuno! E voi che ne pensate?

Continuate a seguirci per altre news sul GF Vip e sui protagonisti del reality show di Canale 5.