Le parole di Sophie Codegoni

Come sappiamo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 sono nate diverse coppie, tra cui quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Anche adesso che il reality è giunto al termine pare che tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore tutto proceda per il meglio, e i due sembrerebbero avere numerosi progetti. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Nel corso di un’intervista per il settimanale Chi è stato chiesto agli ex Vipponi quale coppia tra quelle nate all’interno della casa potrebbe essere la prima a scoppiare. A quel punto Sophie ha replicato con decisione, facendo i nomi di Gianmaria Antinolfi e di Federica Calemme. Queste le sue dichiarazioni:

“Io e Ale staremo insieme per tutta la vita, quindi non ho dubbi: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme”.

Le parole di Sophie Codegoni non sembrerebbero essere piaciute a Federica Calemme, che poco fa sui social ha lanciato una frecciatina proprio all’ex tronista, che poco dopo tuttavia è stata cancellata. Queste le affermazioni della modella partenopea:

“Secondo me i vostri genitori vi dovevano insegnare ad andare a lavorare invece di fare le influencer e rifarvi il seno a diciotto anni. Non lo so, un pensiero mio del giorno”.

FEDERICA MA VEDI PERCHÉ TI AMO SEI UNICAAAAAA #jeru pic.twitter.com/npvlpYkmQL — ludina🤍 (@zawdighery) April 14, 2022

Dopo aver cancellato le storie che i più hanno interpretato come una frecciatina a Sophie Codegoni, Federica Calemme è tornata a parlare, affermando:

“Vorrei dire solo una cosa a voi persone malate, perché ovviamente uno non può avere un pensiero che subito si deve riferire a qualcuno in generale. Il mio pensiero non era riferito a una persona in particolare ma in generale. Quindi detto ciò, ricapitolando, passate una buona e serena Pasqua che ne abbiamo bisogno tutti e non cag**e il ca**o”.

