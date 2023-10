Gossip

Vincenzo Chianese | 8 Ottobre 2023

Grande Fratello

La confessione di Vittorio Menozzi

A un mese esatto dall’inizio del Grande Fratello sono ormai nate diverse dinamiche all’interno della casa, e si sono così formate le prime simpatie e i primi interessi. Negli ultimi giorni, come abbiamo visto, ad avvicinarsi sempre di più sono stati Vittorio Menozzi e Heidi Baci, che sembrerebbero essere più uniti che mai. Nonostante in molti credessero che i due gieffini sarebbero stati la prima coppia ufficiale di questa edizione, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Mentre è scattato un bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che ha fatto impazzire il web e il pubblico da casa, proprio Vittorio ha fatto una confessione che non è sfuggita ai social. Ma andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Mentre chiacchierava con Ciro Petrone in giardino, Vittorio Menozzi ha rivelato di essere interessato anche ad Anita Oliveri. Nonostante il giovane modello stia conoscendo Heidi Baci, sembrerebbe essere rimasto colpito anche dalla bella romana, che tuttavia però ha più volte precisato di avere una situazione sentimentale complicata. Vittorio così, confidandosi con Ciro, ha affermato:

“Sto conoscendo Heidi, e mi piace. Però boh ho pensato che magari mentre la conosco si accende piano piano quel fuoco. Con Anita non ci ho nemmeno parlato. Se mi desse l’opportunità? Non so, forse potrei conoscere meglio anche lei. Fisicamente lei…ieri in piscina era wow”.

Vittorio ha appena ammesso che sta conoscendo Heidi ma gli piace Anita….

Io veramente 🐀🐀🐀 #GrandeFratello pic.twitter.com/tyhVg6dwE9 — 🐿️. (@melonsmeter) October 7, 2023

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello? Ma soprattutto, alla luce di queste nuove rivelazioni, che di certo verranno rese pubbliche nel corso della prossima diretta, come proseguirà la conoscenza tra Vittorio Menozzi e Heidi Baci? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per restare sempre al passo con tutte le news sul reality show in onda su Canale 5, e non solo.