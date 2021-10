1 Le parole di Sophie Codegoni

In queste ore a scagliarsi duramente contro Soleil Sorge è stata Sophie Codegoni. Come sappiamo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fin dal primo giorno si è trovata gran parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 contro, e adesso a intervenire è anche l’ex tronista. Sophie infatti, parlando con alcuni dei suoi compagni, ha insinuato che Soleil sia gelosa del rapporto nato tra lei e Gianmaria Antinolfi. In merito così la Codegoni, facendo un duro attacco alla Sorge, ha affermato:

“Ieri mi ha dato del comodino, lanciandomi una frecciatina, dicendo la stessa cosa anche a lui. Se sta rosicando che il suo ex fidanzato non le dà più attenzioni io inizio a pensare che quando ha detto a Gianmaria ‘L’unico tuo contenuto qui dentro sono io’, a oggi l’unico contenuto di Soleil qui dentro, se non sono i suoi litigi, è lui”.

“L’unico contenuto di Soleil se non fa litigi è Gianmaria” CARA SOPHIE NON ASPETTAVI ALTRO VERO?#gfvip pic.twitter.com/pIheR60Ykq — soleilsorgesupporter (@RosmelloIT) October 10, 2021

Ma non solo. Successivamente Sophie Codegoni ha lanciato un’altra frecciatina a Soleil Sorge, dichiarando:

“Mi ha detto che non sono un personaggio famoso, però lei ha fatto i miei stessi programmi televisivi e fa il mio stesso lavoro. Ma non starà mica rosicando un po’?”.

Sophie se c'è proprio una che rosica sei te e non Soleil #gfvip pic.twitter.com/x70ZD8cNUr — Catia (@catiuz92) October 10, 2021

Cosa accadrà nelle prossime ore tra le due gieffine? Nel mentre Sophie Codegoni ha anche parlato del suo ex fidanzato Matteo Ranieri, facendo delle dichiarazioni inedite. Andiamo a rivedere le sue parole in merito.