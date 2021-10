Sophie Codegoni si scontra in diretta con Soleil Sorge e fa delle insinuazioni sul suo conto: ecco cosa è accaduto tra le due.

Sophie Codegoni vs Soleil Sorge

Non mancano le tensioni questa sera nella casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ore infatti come sappiamo ci sono stati diversi scontri tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Negli ultimi giorni infatti l’ex tronista si è avvicinata particolarmente a Gianmaria Antinolfi e a quel punto l’ex corteggiatrice ha lanciato diverse frecciatine ai due. Sophie nel mentre ha già avuto modo di dire la sua, attaccando Soleil e insinuando come quest’ultima sia gelosa del rapporto nato tra lei e l’imprenditore partenopeo.

Questa sera in diretta così i tre hanno avuto modo di avere un confronto, ma naturalmente non sono mancate le scintille. Fin da subito infatti la Codegoni e la Sorge si sono duramente scontrate e i toni si sono scaldati. A un certo punto però l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto un’insinuazione che non è passata inosservata.

Stando alle parole di Sophie Codegoni infatti Soleil Sorge si sarebbe fatta scrivere da terzi il discorso per il suo video di presentazione al Grande Fratello Vip 6. Ma non solo. Le due hanno infatti anche parlato di una misteriosa cena che ci sarebbe stata prima del loro ingresso, alle quale hanno partecipato entrambe. Durante la serata, sempre secondo Sophie, Soleil avrebbe parlato proprio di Gianmaria. La Sorge tuttavia ha smentito le accuse.

Ma cosa accadrà nelle prossime ore tra Soleil e Sophie? Le due riusciranno ad avere un confronto oppure continueranno a scontrarsi? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.