Il mantenimento del biondo è una delle sfide più complesse nel settore dell’hair care italiano. Secondo recenti studi, i capelli biondi richiedono un mantenimento regolare per evitare l’effetto giallo-arancio, fenomeno che colpisce la stragrande maggioranza delle donne che scelgono questa colorazione. La problematica è particolarmente sentita in Italia, dove il biondo naturale è estremamente raro e la maggior parte delle tonalità bionde sono ottenute attraverso processi di decolorazione che necessitano di cure specifiche.

SOS Biondo, la soluzione al dramma del colore che sbiadisce di Narciso Parrucchieri

Di fronte a questo, Narciso Parrucchieri, salone con sede a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, ha sviluppato una linea dedicata chiamata SOS Biondo. L’iniziativa nasce dall’esperienza diretta di tre giovani professionisti – Lorenzo Chiaro, Silvia Morandini ed Eleonora Picci – che sette anni fa hanno deciso di aprire la propria attività specializzandosi proprio nella cura dei capelli biondi. «È stato forse il lavoro più grande che abbiamo fatto perché inizialmente, quando apri un’attività, non lo fai da imprenditore ma da parrucchiere» spiega Picci. «La passione ti muove, sei un artista, ma poi ti rendi conto che per far funzionare quella parte devi studiare tutto il resto».

La linea SOS Biondo comprende uno shampoo, una maschera e un olio formulati per chi ama il biondo freddo, quindi senza riflessi gialli. Secondo i dati del settore, la tonalità del biondo, se mantenuta correttamente, può durare fino a 3-4 mesi prima di necessitare di un tonalizzante per intensificarla nuovamente. Tuttavia, senza i prodotti adeguati, l’effetto giallo può manifestarsi già dopo poche settimane.«Il problema è che purtroppo è un processo naturale del capello decolorato ed è difficile farlo capire alla cliente che ha bisogno comunque di un mantenimento» continua Chiaro. «La cosa più difficile è far capire che il capello ti rimane bello se c’è un mantenimento, altrimenti no».

L’acqua dura, ricca di minerali come il calcio, rappresenta un ulteriore fattore che influenza negativamente il mantenimento del colore biondo, rendendo necessario l’uso di prodotti specifici per preservare la luminosità del colore. Questo aspetto è particolarmente rilevante in molte zone d’Italia dove la durezza dell’acqua è elevata. Il modello di Narciso Parrucchieri si basa su protocolli che prevedono appuntamenti di due ore dedicate a ogni cliente, con consulenze obbligatorie e un sistema di prenotazione che richiede acconto per garantire serietà e puntualità. «Abbiamo fatto un lavoro enorme di educazione e rieducazione delle clienti» afferma Morandini. «Oggi con tutte le regole e i protocolli non abbiamo clienti maleducate in salone».

Questa specializzazione ha portato il salone a sviluppare un approccio scientifico al problema. «Le ragazze che vengono qui da noi a farsi la schiaritura poi fanno un mantenimento mensile proprio tornando ai protocolli e con quello mensile il colore è sempre perfetto» spiega Chiaro. L’impatto sociale di questa innovazione è significativo: in Italia le donne che scelgono colorazioni bionde rappresentano una percentuale considerevole della clientela. La possibilità di mantenere il colore perfetto fino a 60 giorni senza necessità di ritocchi frequenti rappresenta non solo un vantaggio economico, ma anche una riduzione dello stress sui capelli.