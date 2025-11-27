A distanza di diversi mesi dalla separazione con Ursula Bennardo, l’ex Cavaliere di Uomini e Donne Sossio Aruta rivela di aver finalmente ritrovato l’amore.

Sossio Aruta si è fidanzato

Uno storico protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è senza dubbio Sossio Aruta. Il celebre Cavaliere ha infatti fatto discutere per la turbolenta e travagliata storia d’amore con Ursula Bennardo, che per diverso tempo ha vissuto alti e bassi. Quando poi la coppia ha dato alla luce la piccola Bianca, era sembrato che i due ex volti del dating show di Canale 5 avessero finalmente trovato un equilibrio e una stabilità. Pochi mesi dopo però le cose sono nuovamente precipitate e, a sorpresa, Sossio e Ursula hanno annunciato la fine della loro storia d’amore.

Col passare delle settimane, tra Aruta e la Bennardo non sono mancati scontri social, frecciatine e battutine, segno dunque che i due non si sono lasciati nel migliore dei modi. Adesso però, a distanza di mesi dalla separazione, è accaduto qualcosa che ha riportato l’ex Cavaliere di Uomini e Donne al centro dell’attenzione mediatica.

Con dei post pubblicati sui suoi social, Sossio Aruta ha fatto sapere di aver finalmente ritrovato l’amore. Pur non avendo svelando ancora l’identità della sua nuova fidanzata, il calciatore ha ammesso di essere “sereno e felice”. In seguito ha dichiarato che “al momento giusto” presenterà la sua compagna al pubblico. Sossio ha infine affermato: “Finalmente una napoletana come me”.

Aruta ha dunque ritrovato l’amore e si è lasciato alle spalle il passato. A oggi l’ex Cavaliere del dating show di Maria De Filippi è anche tornato a vivere in Campania. La lontananza dalla figlia Bianca tuttavia fa soffrire il calciatore, che cerca di essere sempre presente nella vita della bambina.

