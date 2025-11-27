Nel corso della nuova puntata di Ballando Segreto, Filippo Magnini lancia stoccate ad alcuni dei concorrenti del talent show di Rai 1. Ecco cosa ha dichiarato.

Le stoccate di Filippo Magnini

Quest’anno ad arrivare a Ballando con le Stelle come concorrente è stato Filippo Magnini. Il nuotatore, per la prima volta, settimana dopo settimana si sta così mettendo alla prova con questa nuova esperienza e di certo al momento è uno dei favoriti alla vittoria del talent show. Il campione, proprio nelle ultime ore, è stato tra i protagonisti della nuova puntata di Ballando Segreto e, nel corso della chiacchierata con Milly Carlucci, ha ammesso di sentire un certo clima di gara. Ma non è finita qui. Filippo ha anche rivelato che c’è qualche concorrente che vuole assolutamente battere e in merito ha affermato:

“Sono in clima gara quasi con me stesso. Voglio superarmi e anche mettermi in difficoltà su delle cose. Però anche per me c’è una gara. Qualcuno lo voglio proprio battere. Se mi batte qualcuno mi girano veramente le scatole”.

A quel punto, a sorpresa, Filippo Magnini ha anche lanciato delle stoccate ad alcuni concorrenti di Ballando con le Stelle, senza naturalmente fare nomi. Il nuotatore ha accusato alcuni protagonisti del talent show di fingere e ha così sottolineato:

“Ne sono due o tre. Io veramente penso di essere, non dico l’unico, uno dei pochi veramente vero. Quindi se sei vero è normale che qualcuno ti stia simpatico, qualcuno ti stia antipatico come nella vita. Anche io sarò antipatico a qualcuno. Non puoi essere simpatico a tutti. Se sei simpatico a tutti vuol dire che stai fingendo. Quanti ce ne sono qua simpatici a tutti? Eh… Io no”.

Ma cosa accadrà nel corso delle ultime puntate di Ballando con le Stelle? Filippo Magnini riuscirà ad alzare la coppa? Non resta che attendere per scoprirlo.

