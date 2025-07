Questa sera Valerio ha sentito parlare, per la prima volta nel dettaglio, la fidanzata dei piccoli tradimenti del passato. Ecco tutto ciò che è accaduto e la reazione del compagno a Temptation Island.

La reazione di Valerio a Temptation Island

Dopo aver parlato di Simone e di Sonia B, la seconda puntata di Temptation Island è proseguita con la storia di Valerio e Sarah. Il primo ha rivelato di provare ancora molto affetto verso la compagna anche nonostante le chat che ha scoperto con altri ragazzi. La compagna ha spiegato alle altre concorrenti il motivo del suo gesto:

“Nel momento in cui non ricevo attenzioni mi sento vuota. Lui non c’è stato in molti aspetti della nostra vita. Ho accettato inviti a caffè e a incontro. Lui non lo sapeva e lo ha scoperto non in modo carino. So di averlo deluso ma lui ha fatto male tanto anche a me. Non mi sento in colpa perché non sa quanto ho sofferto”.

Valerio ha poi visto un video nel capanno e ha scoperto in quel momento diversi dettagli di cui non era a conoscenza. La fidanzata non ha solo chattato con altri due ragazzi ma li ha anche visti e oltre ai caffè ha affermato: “Andavamo in posti riservati dove non ci vedevano, dei parcheggi“.

Valerio non ci ha più visto ed è uscito dal capanno lanciando una ciabatta esclamando: “Vattene a fare in c*lo“. Poi ha aggiunto parlando con gli altri concorrenti: “Lei ha sempre negato di averli visti. Forse avrei cacciato lei di casa. Perché l’ha detto ora? Ora posso pensare che la cosa è andata al di là dei caffè, erano nei parcheggi“.

Ma non finisce qui perché Sarah ha stretto amicizia con un tentatore di Temptation Island, cioè Salvatore. Poi ha fatto una rivelazione che ha lasciato a bocca aperta Valerio: “I primi anni messaggiavo con il mio ex. Ci speravo di riuscire a tornare indietro, il sentimento che provavo è stato grande“.

A queste parole Valerio è uscito come una furia dal capanno e preso dalla rabbia ha gettato a terra un vaso e poi ha preso a pugni la sabbia. Dopo essere tornato nel capanno per concludere il video è tuonato con: “Lei ha paura di rimanere sola ma ci deve rimanere sola“.