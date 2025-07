Sonia B di Temptation Island è scoppiata in lacrime dopo aver visto un video del fidanzato Simone, in cui ha presumibilmente ammesso un tradimento.

Temptation Island, Simone confessa un presunto tradimento e Sonia B scoppia in lacrime

La seconda puntata di Temptation Island, in onda questa sera su Canale 5, si è aperta con un momento di forte tensione emotiva: protagonisti Sonia B e Simone, una delle coppie in gioco in questa edizione del reality delle tentazioni.

Fin dalle prime battute, Sonia è stata chiamata al falò per visionare alcuni filmati riguardanti il comportamento del compagno nel villaggio dei single. Simone è apparso in atteggiamento confidenziale con una delle tentatrici, lasciando intendere una crescente complicità.

Il momento più sconvolgente, però, è arrivato con un terzo filmato, in cui Simone si è lasciato andare ad alcune affermazioni apparentemente forti, parlando con un altro fidanzato:

“Io ho avuto nella mia vita tante fantasie. Faccio anche un mestiere dove tante fantasie magari possono diventare realtà. Perché poi ho concretizzato un pensiero che avevo su un’altra persona. Se hai fantasie con altre persone e non ce l’hai più con quella che hai a fianco non va bene, soprattutto se passi dei momenti con un’altra persona che non è quella con cui stai.”

Parole che Sonia B. ha interpretato come una vera e propria ammissione di tradimento, e che l’hanno lasciata sconvolta. Visibilmente provata, è tornata nel villaggio delle fidanzate in lacrime, dove ha trovato conforto in Sonia M. In un momento di sfogo carico di rabbia e dolore, Sonia B ha dichiarato:

“Che vergogna, si deve vergognare, quaquaraquà è, si sente uomo… uomo di stoca**o è! Tutto fumo e niente arrosto. È un coglione, monopa**a, è senza pa**e. Che stron*o!”

La puntata ha così acceso i riflettori su una terza coppia, che nel corso della prima puntata, monopolizzata soprattutto da Alessio e Sonia M., non aveva avuto molto spazio.

Le prossime ore saranno decisive per capire se Sonia B. chiederà un falò di confronto immediato o sceglierà di osservare ancora il comportamento di Simone.