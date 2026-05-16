Spiagge più belle del mondo 2026: in classifica anche due italiane
Tra le 50 spiagge più belle del mondo ce ne sono due italiane. Scopriamo insieme le posizioni della classifica.
La classifica delle spiagge più belle del mondo ne comprende anche due italiane. La World’s 50 Best Beaches svela mete davvero da sogno, che tutti dovrebbero visitare.
Spiagge più belle del mondo 2026: in classifica anche due italiane
La World’s 50 Best Beaches ha svelato quali sono le spiagge più belle del mondo e tra queste ne troviamo anche due italiane. Sabbie perfette, mare trasparente, paesaggi da cartolina: sono questi i dettagli delle mete da sogno che tutti dovrebbero avere l’occasione di poter visitare. Su ben 50 spiagge selezionate, 11 sono europee, tra cui quelle di Grecia, Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Irlanda. La spiaggia di Fteri, in Grecia, ha ottenuto il secondo posto, mentre un’altra spiaggia europea si trova poco fuori dalla top 10, al 12esimo posto. Si tratta di Cala Macarella, sull’isola di Minorca.
Al 18esimo posto una spiaggia italiana, quella di Cala dei Gabbiani, in Sardegna, con ciottoli bianchi, acqua cristallina e scogliere calcaree. Presente anche la spiaggia di Kaputas, in Turchia, una delle più belle d’Europa, grazie alla sua posizione alla base di un canyon e alle acque blu. Presente anche un’altra spiaggia greca, Porto Katsiki, una delle spiagge più famose di Lefkada.
Spiagge più belle del mondo 2026: la top ten
Scopriamo insieme le prime dieci posizioni della classifica:
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10: Donald Duck Bay, Koh Similan, Thailandia: un luogo ricco di fascino, con accesso consentito esclusivamente via mare e solo durante la stagione di apertura del parco, da novembre a maggio;
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9: Koh Rong, Cambogia: spiaggia lunga chilometri, con sabbia bianca e finissima e acque turchesi, calme e trasparenti;
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8: Playa Balandra, Messico: acque basse e turchesi, che la rendono adatta alle famiglie ma anche a chi ama esplorare il luogo e godersi il mare cristallino e il panorama suggestivo;
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7: Dhigurah, Atollo di Ari Sud, Maldive: un litorale lungo, con una sottile lingua di sabbia e acque solitamente calme;
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6: Shoal Bay East, Anguilla: classica spiaggia tropicale, con una lunga distesa di sabbia chiara e acque turchesi e limpide;
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5: East Beach, Isola di Vomo, Fiji: un rifugio lontano da tutto, con sabbia bianca, palme alte, vegetazione rigogliosa e acque calme;
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4: Nosy Iranja, Madagascar: due isolette, bassa marea, una sottile lingua di sabbia bianca di due chilometri e acqua turchese e cristallina;
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3: Wharton Beach, Australia: isolata e ambia, con sabbia bianca e acqua blu, molto apprezzata dagli appassionati di surf;
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2: Spiaggia di Fteri, Cefalonia, Grecia: scogliere bianche, acque limpide e turchesi, con accesso via mare o attraverso un ripido sentiero;
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1: Spiaggia di Entalula, Palawan, Filippine: imponenti scogliere calcaree che circondano una distesa di sabbia bianca, creando un paesaggio che toglie il fiato.