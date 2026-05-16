La classifica delle spiagge più belle del mondo ne comprende anche due italiane. La World’s 50 Best Beaches svela mete davvero da sogno, che tutti dovrebbero visitare.

Spiagge più belle del mondo 2026: in classifica anche due italiane

La World’s 50 Best Beaches ha svelato quali sono le spiagge più belle del mondo e tra queste ne troviamo anche due italiane. Sabbie perfette, mare trasparente, paesaggi da cartolina: sono questi i dettagli delle mete da sogno che tutti dovrebbero avere l’occasione di poter visitare. Su ben 50 spiagge selezionate, 11 sono europee, tra cui quelle di Grecia, Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Irlanda. La spiaggia di Fteri, in Grecia, ha ottenuto il secondo posto, mentre un’altra spiaggia europea si trova poco fuori dalla top 10, al 12esimo posto. Si tratta di Cala Macarella, sull’isola di Minorca.

Al 18esimo posto una spiaggia italiana, quella di Cala dei Gabbiani, in Sardegna, con ciottoli bianchi, acqua cristallina e scogliere calcaree. Presente anche la spiaggia di Kaputas, in Turchia, una delle più belle d’Europa, grazie alla sua posizione alla base di un canyon e alle acque blu. Presente anche un’altra spiaggia greca, Porto Katsiki, una delle spiagge più famose di Lefkada.

Spiagge più belle del mondo 2026: la top ten

Scopriamo insieme le prime dieci posizioni della classifica: