La cantante rivela che la band sta lavorando al grande ritorno per il 2026. E spunta un indizio anche su Victoria Beckham…

I fan delle Spice Girls possono finalmente preparare i fazzoletti: la reunion sembra davvero dietro l’angolo. A far scaldare i cuori ci ha pensato Mel C, che durante un’apparizione a Good Morning America ha confermato che il gruppo sta discutendo attivamente del ritorno in occasione del trentesimo anniversario, previsto nel 2026. Un traguardo enorme per una band che ha segnato un’intera generazione.

Mel C, oggi cinquantunenne e alle prese con la promozione del suo nono album Sweat, non ha nascosto l’entusiasmo. “Sono ottimista”, ha ammesso con un sorriso. “Il prossimo anno sarà il nostro trentesimo anniversario. Nel 2019 abbiamo fatto alcuni show negli stadi del Regno Unito, ed è stato incredibile”. Parole che suonano come una conferma reale e non solo un sogno dei fan.

La cantante ha raccontato anche cosa sta succedendo dietro le quinte: “Siamo molto orgogliose della nostra eredità. Ci sono nuove generazioni di fan che adorano le Spice Girls; quindi, mi piacerebbe tornare sul palco con le ragazze. Ne stiamo parlando, stiamo valutando le opportunità. Il punto è che ci teniamo troppo per fare qualcosa che non sia perfetto”. Un messaggio chiarissimo: la reunion si farà solo se sarà all’altezza della loro storia.

La verità è che, Victoria o no, il legame tra le cinque Spice non si è mai spezzato. Di recente Geri Halliwell-Horner, Emma Bunton e la stessa Mel C erano presenti alla premiere del documentario Netflix di Victoria. E l’anno scorso tutte – sì, anche lei – hanno festeggiato insieme il suo 50° compleanno. Indizi che i fan hanno interpretato come un gigantesco “forse ci sarò”.

Al momento nulla è ufficiale, ma una cosa è chiara: la macchina della reunion si è rimessa in moto. E il 2026 potrebbe essere l’anno in cui le Spice Girls torneranno davvero a gridare Girl Power al mondo intero.