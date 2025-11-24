Ospite a Vanity Fair Stories, Michele Morrone ha parlato del suo nuovo tatuaggio intimo, rivelando cos’è. Ecco le dichiarazioni dell’attore.

La rivelazione di Michele Morrone

Sono ormai anni che Michele Morrone è uno dei nomi più noti e amati del mondo dello spettacolo. Il celebre attore tuttavia spesso è anche finito al centro del gossip per via di alcuni aspetti della sua vita privata. Solo nelle ultime ore il protagonista di 365 Giorni è stato ospite a Vanity Fair Stories e nel corso della chiacchierata ha parlato dei suoi prossimi progetti. Non sono mancati momenti più leggeri, in particolare quando Morrone ha parlato del suo nuovo tatuaggio, che si trova in una zona intima. Menzionando il tattoo che si è fatto, rivelando anche cos’è, Michele ha ammesso imbarazzato:

“Ci sono due corna che spuntano dal pube. È interessante che tu ti sia focalizzato su questa cosa. Perché mi sono tatuato delle corna lì? Si vede solo l’ultimo dettaglio del tatuaggio. Come posso risponderti? Ho fatto un tatuaggio, come miliardi di persone. A me piace prendere il mio corpo come se fosse una specie di libro che leggerò quando avrò 80 anni. Ogni tatuaggio che ho sul corpo mi ricorda qualcosa. Cosa mi ricordano le corna? Il Diavolo”.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni lancia la candela del suo brand, quanto costa

Solo qualche mese fa, nel corso di un’intervista a Belve, si era parlato di un altro tatuaggio che Michele Morrone si era fatto in una zona intima. Tuttavia in quell’occasione l’attore aveva dichiarato a Francesca Fagnani:

“Lei come lo sa? Non mi ricordavo di averlo detto. Sono passati molti anni da allora. Non si è sbiadito, regge. Cos’è? Un simbolo. Non posso dire di cosa. Qui in Rai non si può dire, ma nemmeno su un’altra rete”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.