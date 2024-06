Giornalista “aggredito” in diretta da un tifoso inglese: il commento da studio è da censura! (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 8 Giugno 2024

Immancabile l’appuntamento su SportItalia con il calciomercato, anche in vista degli Europei che partiranno esattamente tra una settimana. Nel corso della diretta il giornalista Tancredi Palmeri, in collegamento, è stato aggredito da un tifoso inglese. Da studio il commento è stato da censura!

Giornalista di SportItalia interrotto in diretta

Il bello della diretta, direbbe qualcuno! Ieri sera a SportItalia nel programma di Michele Criscitiello dedicato al calciomercato è accaduto qualcosa di surreale. Un fuori programma che ha fatto il giro del web.

Il giornalista Tancredi Palmeri era collegato da Parma e parlava del Bologna e di alcune considerazioni fatte dall’amministratore delegato dei rossoblu, Claudio Fenucci. Improvvisamente, mentre disquisiva di ciò, il reporter si è ritrovato davanti un passante che entra distratto dal suo cellulare. Senza preoccuparsi troppo, questo è filato dritto, disturbando così l’inquadratura.

Per tale motivo Palmeri di SportItalia ha allungato la mano per fermarlo e ha provato a evitare dunque guai. Il ragazzo in questione però non sembra essersi preoccupato più di tanto e ha cercato di divincolarsi dalla presa del giornalista. Risultato? L’apparecchiatura è finita per terra!

Da studio tutti sono scoppiati a ridere e a qualcuno è sfuggita una frase di troppo, tanto che il conduttore di SportItalia è stato costretto a intervenire e riprendere il suo ospite.

⚠️



Si avvicinano gli Europei? Qualche inglese non ha digerito ancora la beffa di Wembley e in diretta l’ha fatta pagare al nostro @tancredipalmeri Da lì, momenti surreali in studio…#Sportitalia pic.twitter.com/3mAT8YCbmP — Sportitalia (@tvdellosport) June 7, 2024

Ma cosa è successo dunque a Tancredi Palmeri? Il giornalista di SportItalia poco dopo è intervenuto e l’ha definita «l’aggressione di un idiota inglese che voleva fare il simpatico con i suoi amici».

Rivolgendosi sempre a Michele Criscitiello e lo studio di SportItalia ha commentato ancora: «Peccato fossi in diretta, altrimenti l’avrei inseguito», ha detto parlando allo studio. Infine non è mancato un accenno sui suoi social: «Siccome molti sono preoccupati per la mia incolumità, e molti altri stanno godendo per l’aggressione subìta in diretta dal fucking idiot inglese, volevo rassicurare tutti: tutto a posto», ha scritto.

Insomma, una scena davvero surreale, diventata poi virale!