Andrea Sanna | 8 Giugno 2024

Giulia De Lellis

In un’intervista Giulia De Lellis parla per la prima volta di Giano Del Bufalo: “Non è una storia d’amore”, lui replica stizzito

A Repubblica Giulia De Lellis ha spiegato che tra lei e Giano Del Bufalo non c’è alcuna storia d’amore. Una frase, però, che non sembra aver fatto troppo piacere al diretto interessato, il quale ha replicato a modo suo sui social network.

Giulia De Lellis parla di Giano Del Bufalo

Se la giornata di ieri era principalmente occupata da notizie su Chiara Ferragni e Fedez e alcune dichiarazioni fatte da quest’ultimo in varie occasioni, ora è la volta di Giulia De Lellis. Che cosa sarà successo stavolta?

Come noto recentemente l’influencer è stata spesso pizzicata e ha condiviso dei contenuti in compagnia di Giano Del Bufalo. Questo non ha fatto che alimentare il gossip e dunque scatenare le voci di un flirt. I due sono sempre sembrati molto complici e vicini, anche se ultimamente si era parlato di presunta crisi e rottura. E ora c’è qualcosa che sembra aver lasciato tutti di stucco.

L’intervista rilasciata a Repubblica da parte di Giulia De Lellis in questi giorni ha fatto molto discutere. Specialmente nel momento in cui si è parlato del suo rapporto con Giano De Bufalo, fratello di Diana. Sul loro rapporto ha subito puntualizzato:

“Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei momenti meravigliosi che tengo per me. In ogni caso non ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto”.

Con queste dichiarazioni quindi Giulia De Lellis pare abbia in qualche modo messo un freno.

La reazione di Giano Del Bufalo e la replica di Giulia

L’accaduto non ha fatto granché piacere a Giano De Bufalo e immancabile è stata la sua reazione sui social. L’esperto di antiquariato ha condiviso un messaggio ricevuto da una sua follower, che gli ha scritto quanto segue in direct. Storia che è stata però cancellata subito, ma recuperata in ogni caso da Deianira Marzano:

“Io ti avrei amato, la tua maledizione sarà non esserlo. Ti auguro di provare un po’ di felicità”, si legge nel messaggio che Giano Del Bufalo ha ricevuto. Una sorta di replica dunque alle affermazioni di Giulia De Lellis. Il pensiero l’ha poi condiviso nelle storie con conseguente risposta: “Sono molto felice e mi amano tante persone fortunatamente. Lasciatemi stare, per favore”.

Storia Instagram di Giano Del Bufalo frecciatina alle dichiarazioni di Giulia De Lellis

A sua volta a modo suo, Giulia ha ribattuto su Instagram come ripreso sempre da Deianira Marzano: “Mi sono state messe in bocca parole mai dette. Fatevele raccontare da me le cose, il resto….” e ancora “Io che osservo i film mentali che si fanno alcune persone sulla mia vita sentimentale”, ha detto la De Lellis.

La storia di Giulia De Lellis ripresa da Deianira Marzano

Vedremo se ci sarà una contro mossa da parte di Giano De Bufalo e se ci saranno ulteriori chiarimenti dell’influencer, per mettere un punto definitivo alla polemica.