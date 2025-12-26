Gli sportivi del 2025 secondo Novella2000.it
Alcuni degli sportivi che hanno caratterizzato il 2025
Non solo le sportive dell’anno, Novella2000.it ha stilato anche una lista degli sportivi del 2025 tra i più apprezzati, che ci hanno fatto sognare con le loro imprese.
Sportivi del 2025: Jannik Sinner
Il tennista italiano Jannik Sinner ha vissuto un 2025 da protagonista assoluto.
La sua vittoria alle ATP Finals di Torino, dove ha sconfitto Carlos Alcaraz in finale, è stata una delle imprese più emozionanti dell’anno.
Non solo, Sinner ha vinto anche il torneo ATP 500 di Vienna e il China Open, consolidando la sua posizione tra i top del tennis mondiale.
La sua finale agli US Open, persa contro Alcaraz, non ha cancellato il suo straordinario anno, che lo ha visto chiudere la stagione come secondo del mondo nella Race ATP.