In queste ore è arrivato Spotify Wrapped 2025. Ma chi sono stati gli artisti più ascoltati in Italia quest’anno? Andiamo a scoprirlo.

Le classifiche Spotify Wrapped 2025

Spotify Wrapped 2025 è finalmente arrivato! Come da tradizione, la piattaforma streaming ha rilasciato la funzione che permette a tutti gli utenti di scoprire il recap del proprio anno musicale. Il Wrapped infatti mette in evidenzia per ogni persona gli artisti e i brani più ascoltati negli ultimi mesi e le personali classifiche sono poi condivisibili sui vari social.

In queste ore tuttavia Spotify ha rivelato sui suoi canali anche chi sono gli artisti che sono stati più ascoltati in Italia nel corso del 2025. Ma chi ha dominato dunque quest’anno la piattaforma? Andiamo a scoprirlo. Partendo dalla classifica dei cantanti maschi, troviamo al decimo posto Kid Yugi. Salendo ci sono invece Artie 5ive, Lazza, Olly, Tony Boy, Marracash e Geolier. Sul gradino più basso del podio troviamo Guè. Secondo posto invece per Shiva. A conquistare la prima posizione è Sfera Ebbasta, che risulta essere l’artista più amato dell’anno. Ma non è finita qui.

Spotify Wrapped 2025 ci rivela anche chi sono invece le artiste donne più ascoltate in Italia. Decimo posto per Rihanna. Troviamo poi Giorgia, Billie Eilish, Elisa, Annalisa, Lady Gaga e Taylor Swift. Terzo posto per Rose Villain. Elodie conquista invece la seconda posizione, mentre a dominare la classifica è Anna.

Ma chi sono invece gli artisti italiani più ascoltati all’estero? Decimo posto per Baby Gang. A seguire ci sono Gigi D’Agostino, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Meduza, Laura Pausini e Damiano David. Rispettivamente al terzo e secondo posto troviamo Ludovico Einaudi e Gabry Ponte. Prima posizione invece per i Maneskin.

