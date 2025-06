Torna o no nel 2025/2026 Stasera tutto è possibile? Quando va in onda? Ci sarà ancora Stefano De Martino come conduttore e chi saranno gli ospiti? Finalmente tutte le risposte alle nostre domande.

Quando va in onda Stasera tutto è possibile 2026

Stasera tutto è possibile quando va in onda? Nel 2025 o nel 2026? Finalmente grazie ai palinsesti Rai per la prossima stagione è stata fatta un po’ di chiarezza.

A rivelare il tutto è stato Stefano De Martino che, intercettato dai microfoni di SuperGuida TV ha fatto sapere che la trasmissione va in onda nel 2026. Non è chiara ancora la collocazione e mese d’inizio. Potrebbe però iniziare da gennaio in poi.

Le puntate di Step

Quante puntate di STEP vedremo in TV?

Nel corso della stagione 2025 le puntate sono state 10 in totale dal 28 gennaio all’8 aprile.

Da capire se verranno confermati gli stessi episodi, se saranno di più o meno. Questo è ancora tutto da decidere.

Non appena ci saranno novità però non esiteremo a informarvi.

Chi è il conduttore di Stasera tutto è possibile 2025/2026

Sebbene si pensasse che inizialmente non ci sarebbe stato, se vi state domandando chi è il conduttore di STEP nel 2026, possiamo affermare che al timone ci sarà ancora Stefano De Martino.

Il presentatore, che vedremo anche ad Affari Tuoi, ha confermato la sua permanenza per un’altra stagione:

“Credevo di avere esaurito le energie rispetto a questo titolo, ma con l’affetto delle persone, l’energia che mi lega al cast, abbiamo pensato di fare un ultimo giro”, ha detto ai microfoni di SuperGuida TV.

Cast: ospiti e comici di Stasera tutto è possibile

Per quanto riguarda il cast di STEP, chi sono ospiti e comici, pare non ci siano grandi novità al momento.

In occasione dei Palinsesti Rai 2025/2026 Stefano De Martino ha fatto sapere che non dovrebbero esserci novità per quel che riguarda i presenti in studio. Come si dice: squadra che vince, non si cambia!

Quindi possibile ritroveremo tra i tanti Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e non solo!

Canale e dove guardare Stasera tutto è possibile online e streaming

Vi state chiedendo su quale canale e dove guardare Stasera tutto è possibile? Online e dunque in streaming è possibile farlo su RaiPlay, mentre il canale preciso di riferimento è Rai 2.

Al momento non dovrebbe esserci alcun spostamento su Rai 1, come si era ipotizzato. Se dovessero esserci delle novità non esiteremo a informarvi.