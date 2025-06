Venerdì 27 giugno è prevista la nuova puntata del gioco dei pacchi. Ad Affari Tuoi quanto hanno vinto stasera? Scopriamo cosa è accaduto nel corso della gara di Antonio, pacchista della regione Puglia su Rai 1.

Stasera ad Affari Tuoi ecco quanto hanno vinto

Solo ieri abbiamo visto la gara di Alessio della Lombardia, ma oggi è già tempo di voltare pagina e scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, nella puntata del 27 giugno 2025.

La partita, condotta da Stefano De Martino, ha visto giocare Antonio, concorrente della Puglia con il pacco numero 5. Ha 21 anni, è originario di Noci (Bari) ed è uno studente in Scienze e tecnologie agrarie. Nel programma è noto simpaticamente come “Il Presidente”. In questa serata speciale ha scelto di partecipare con AnnaMaria, sua mamma.

Ma non perdiamo tempo e scopriamo cosa è successo dopo l’apertura dei primi sei pacchi. Le prime cifre eliminate sono state 50.000, 1 e 200.000 Euro. Poi ancora 10 Euro, Gennarino e 20 Euro. Un inizio frizzante, che ha quindi portato il Dottore a proporre un’offerta da 30.000 Euro per tre tiri, rifiutata da Antonio.

Così per sapere quanto hanno vinto ad Affari Tuoi è bene sapere che sono stati sottratti altri pacchi, dal valore di 15.000, 200 e 300.000 Euro.

Al gioco dei pacchi Antonio ha vinto…

Il “Presidente” Antonio, concorrente della Puglia ha proseguito spedito la sua partita ad Affari Tuoi, senza demordere nonostante i 200 e 300mila fuori. A seguire il Dottore ha proposto 5 tiri per 10.000 Euro, con il concorrente che ha preferito continuare. Le cifre trovate in seguito valevano 5.000, 0, 500, 75.000 e 10.000 Euro.

In gioco dunque ancora pacchi 3 blu con le Cartellate, 50 Euro e 100 Euro, mentre tra i rossi 20.000, 30.000 e 100.000 Euro. A questo punto, visto il pareggio, il Dottore ha proposto un’offerta da 15.000 Euro per un tiro. Antonio però ancora una volta ha preferito andare avanti. Quindi nella mossa successiva ha trovato 100.000 Euro.

Siamo quindi quasi sul finire della partita per venire a conoscenza finalmente della fatidica domanda: quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera? Il Dottore ha suggerito ben 3 tiri dal valore di 5.000 Euro. Antonio determinato è voluto andare fino in fondo. I prossimi pacchi eliminati valevano 100, 20.000 e 50 Euro.

Sono rimasti in gioco le Cartellate e 30.000 Euro. Il Dottore nell’ultima chiamata ha proposto un cambio finale a sorpresa che Antonio dopo averci pensato su ha rifiutato. Ha fatto bene o no? Il suo pacco nascondeva 30.000 Euro, in quello avversario le Cartellate. Momento che ha fatto gioire tutti in studio.

Ad Affari Tuoi stasera quanto hanno vinto? Nella penultima puntata della stagione del 27 giugno 2025 Antonio “Il Presidente” ha vinto ben 30.000 Euro. Congratulazioni da tutti noi.