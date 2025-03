È ufficiale: l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile andrà in onda su Rai 2 e non passerà su Rai 1, come inizialmente si ipotizzava.

La puntata finale di Stasera tutto è possibile non andrà in onda su Rai 1

L’ultima puntata di questa edizione di Stasera tutto è possibile andrà in onda l’8 aprile, ma contrariamente a quanto ipotizzato nelle scorse settimane, resterà su Rai 2 e non verrà trasmessa su Rai 1.

L’ipotesi del passaggio era emersa lo scorso mese, quando Marcello Ciannamea, direttore dell’intrattenimento prime time di Rai, aveva dichiarato che l’azienda avrebbe gradito mandare in onda l’episodio conclusivo del programma comico di Stefano De Martino sul primo canale.

Nonostante gli ascolti record che Stasera tutto è possibile garantisce, grazie anche al conduttore che ha consolidato la sua posizione come uno dei volti di punta dell’intrattenimento Rai, attirando un pubblico ampio e fidelizzato, per il momento il programma non subirà cambiamenti di palinsesto.

Secondo quanto riportato da Dagospia, la possibilità di un trasferimento su Rai 1 potrebbe essere riconsiderata con la prossima edizione dello show.

Il format, basato su giochi e sfide comiche che coinvolgono ospiti del mondo dello spettacolo, continua a dimostrarsi un successo, confermando anche il talento di De Martino come conduttore.

L’ultima puntata dell’attuale stagione, quindi, manterrà la sua collocazione su Rai 2, regalando al pubblico un nuovo appuntamento all’insegna del divertimento. E potrebbe anche vedere ospite Emma Marrone.

Nel frattempo, resta aperta la possibilità che Rai decida di promuovere il programma sulla sua rete principale in futuro.