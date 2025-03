Dopo aver appreso che il suo guanto di sfida era stato rifiutato da Deborah Lettieri, Alessandra Celentano ha rilanciato con una “nuova” prova per Francesca di Amici 24, che dopo mille dubbi e il parere dei compagni ha deciso di accettare.

Amici 24, Celentano rilancia il guanto di sfida a Francesca

La maestra Alessandra Celentano non si arrende. Dopo il primo rifiuto di Deborah Lettieri al guanto di sfida rivolto a Francesca, giudicato non equo dall’insegnante, la Celentano ha deciso di rilanciare, modificando la prova e rimuovendo la difficoltà dell’esecuzione sulle punte.

Tuttavia, questa modifica non ha placato i dubbi di Francesca, che ha comunque espresso il timore di fare una pessima figura, e tantomeno quelli della sua insegnante, che ha scelto di rifiutare nuovamente il guanto.

Deborah, decisa a non accettare la proposta della Celentano, ha ribadito con fermezza la sua posizione: “Per me è rifiutato. Può anche rimandarci una lettera e fartelo fare a piedi scalzi se vuole, sarà rifiutato ugualmente.” Una risposta netta, che sembrava chiudere definitivamente la questione.

Dopo che la maestra Celentano ha rilanciato il guanto di sfida, Francesca incontra la sua prof Deborah Lettieri #Amici24 pic.twitter.com/SsZSEmNiLe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 17, 2025

Una volta rientrata in casetta, però, Francesca ha avuto un confronto con i suoi compagni, che le hanno fatto notare come, a loro parere, il guanto di sfida fosse in realtà equo, per come l’hanno sempre vista svolgere lezione di classico.

La ballerina si è così trovata un po’ messa alle strette: se in puntata i giudici dovessero ritenere il guanto adeguato, il rifiuto potrebbe ritorcersi contro di lei e soprattutto tutta la squadra. A quel punto, per perdere un punto, meglio farlo ballando.

Dopo l'incontro con la prof Lettieri, Francesca si confronta con i compagni in casetta e ha dei forti dubbi #Amici24 pic.twitter.com/RtK0VtPPl1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 17, 2025

Di fronte a questa pressione, Francesca ha deciso di accettare la sfida e di eseguirla comunque, sebbene resti convinta di non essere all’altezza. La giovane ha poi avuto un ulteriore confronto con Deborah, riguardando insieme la coreografia.

A quel punto, l’insegnante ha scelto di lasciare la decisione finale alla sua allieva, rispettando la sua volontà di affrontare la prova, seppur con molte insicurezze. Ora non resta che vedere come Francesca affronterà il guanto di sfida in puntata e, soprattutto, quale sarà il giudizio dei giudici.