Vincenzo Chianese | 9 Marzo 2024

Per festeggiare il primo posto nella classifica radio, Stash canta il brano sanremese Un ragazzo, una ragazza insieme a sua figlia Grace: il dolce video emoziona il web.

Stash canta con la figlia Grace

È un momento d’oro per Stash e per i The Kolors. Come sappiamo la band quest’anno, dopo l’incredibile successo di Italodisco, ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 e sul palco dell’Ariston ha presentato la canzone Un ragazzo, una ragazza. Fin dal primo ascolto il brano ha conquistato il cuore del pubblico e ha così iniziato a scalare le classifiche, facendo allo stesso tempo cantare e ballare tutti quanti. Nel mentre il gruppo tra poche settimane si esibirà per la prima volta al Forum di Assago con un concerto evento e di certo nel corso di questo atteso live non mancheranno le emozioni e tante sorprese.

Nel frattempo ieri è arrivata l’ennesima soddisfazione per i The Kolors. La canzone Un ragazzo, una ragazza infatti è risultata essere la più trasmessa dalle radio e ha conquistato il primo posto. Il brano ha dunque scavalcato anche Mahmood, Annalisa, Angelina Mango e Geolier, che occupano in ogni caso i primi 7 posti della classifica. Sui social nel mentre è accaduto qualcosa che ha commosso il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio per festeggiare il primo posto nella classifica delle radio, Stash ha postato sui suoi profili un tenero video in cui lo vediamo cantare Un ragazzo, una ragazza insieme a sua figlia Grace. La piccola, nata nel 2020 dall’amore con Giulia Belmonte, ha così conquistato il web, facendo emozionare gli utenti mentre si scatena sulle note del brano insieme a suo padre.

Nel mentre il cantante e i The Kolors si stanno preparando al meglio per affrontare i prossimi impegni e di certo non sono escluse grandi sorprese per tutti i fan.