I Ricchi e Poveri omaggiano Mahmood e ballano ‘Tuta Gold’ indossando…una tuta gold! (VIDEO)

Nicolò Figini | 8 Marzo 2024

Sanremo 2024

Questo pomeriggio i Ricchi e Poveri hanno pubblicato un video ballando la coreografia del brano “Tuta Gold” di Mahmood indossando una tuta dorata.

Tuta Gold ballata dai Ricchi e Poveri

Mahmood con la sua “Tuta Gold” ha saputo davvero conquistare non solo l’Italia ma anche il mondo intero. La sua è una delle canzoni del Festival di Sanremo 2024 che ha saputo superare i confini nazionali sbarcando anche all’estero, per esempio negli Stati Uniti. Nel nostra Paese, nel frattempo, l’amore per questo brano non è ancora passato e una dimostrazione ce la danno anche i Ricchi e Poveri.

Il duo genovese ha infatti pubblicato un video in cui li possiamo vedere mentre si esibiscono nella coreografia, fatta a modo loro, di “Tuta Gold”. Oltre a questo, però, ciò che ha scatenato ancora di più l’entusiasmo del pubblico è il fatto che hanno indossato una tuta dorata.

Qui sotto si mostrano mentre compiono alcune delle mosse base fino a quando Angela non comincia a ballare in modo energico con un grande sorriso sulle labbra. Nel mentre Angelo, dal canto suo, rimane immobile mentre l’amica e collega di una vita gli danza e saltella intorno.

Ovviamente i commenti sotto il video dei Ricchi e Poveri non potevano che essere positivi. C’è chi invidia l’energia di Angela e chi invece li considera un po’ come dei parenti stretti. Altri ancora poi apprezzano il loro entusiasmo nel mostrare supporto ai colleghi. Qualcuno fa loro i complimenti anche per la descrizione ‘iconica‘, infatti si legge:

“Secondo noi Mahmood non richiama perché non riesce a capire su quale dei cinque cellulari l’hanno chiamato! Nel dubbio, adoriamo questa canzone”.

Parlando di canzoni di successo a Sanremo 2024, in conclusione, non possiamo evitare di citare anche “Ma non tutta la vita“, che ha riscosso grandi applausi sui social.