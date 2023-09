NEWS

Andrea Sanna | 17 Settembre 2023

The Kolors

Stash interrompe il concerto

Questa è senza dubbio l’estate dei The Kolors. La loro ItaloDisco ha ottenuto un successo clamoroso in Italia e in altre parti del mondo (tanto che abbiamo anche una versione inglese). Tra interviste radio e ospitate, la band capitanata da Stash Fiordispino si sta esibendo in varie località italiane.

In uno dei concerti più recenti il cantante si è sentito in dovere di interrompere lo show perché è sparito un bambino di 10 anni. I suoi genitori preoccupati non riuscivano a trovarlo e hanno chiesto aiuto. Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi e lo spettacolo poi è proseguito liscio. Questo è il video diventato virale sul web.

Cosa è successo durante il live dei The Kolors

Stash dei The Kolors si stava esibendo con i suoi compagni quando a un certo punto ha saputo dal pubblico: “Non si trova più un bambino”. Attimi di panico, in cui l’artista ha deciso di aiutare i genitori disperati: “Scusate ma per me questa cosa ha la priorità”. Successivamente il cantante si è fatto dare tutte le informazioni del caso:

“Si chiama Leonardo, ha dieci anni. È vestito di bianco. I genitori sono vicino alla pattuglia dei carabinieri, vicino alla strada. Io purtroppo finché non risolviamo questa cosa, non ce la faccio. Sarà che sono diventato da poco papà pure io. So che per voi questo è divertimento me per me questa cosa ha la priorità“.

A seguito di alcuni minuti di attesa, qualcuno ha informato Stash che il bambino era stato ritrovato e per fortuna tutto si è risolto al meglio: “Grazie per la pazienza, ragazzi. Ci sono cose che hanno la priorità sul nostro divertimento. Un ringraziamento alle forze dell’ordine che fanno un lavoro meraviglioso”, ha concluso.

Oggi a Domenica In durante l’ospitata Stash dei The Kolors ha parlato dell’accaduto: “Mi sono sentito in dovere di farlo. Poi ora che sono diventato padre sento delle responsabilità maggiori”.