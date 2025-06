A distanza di una settimana dalla partenza della nuova edizione di Temptation Island, Novella riceve una segnalazione bomba su una delle coppie protagoniste del reality show. Ecco di cosa si tratta.

La segnalazione sulla coppia di Temptation Island

L’inizio dell’estate significa soltanto una cosa: il ritorno di Temptation Island. Edizione dopo edizione il reality show targato Maria De Filippi appassiona milioni di telespettatori e si conferma ogni anno come uno dei contenuti più seguiti della stagione. Tra una settimana nel mentre il programma tornerà su Canale 5 con le nuove puntate e di certo i fan attendono con ansia di scoprire cosa accadrà quest’anno all’interno dei due villaggi. In attesa di scoprire come andrà il viaggio nei sentimenti delle sette coppie protagoniste, in queste ore a rompere il silenzio è stato Filippo Bisciglia.

Il conduttore, volto storico del reality, ha infatti fornito alcune prime anticipazioni su quello che vedremo a partire dal prossimo 3 luglio e anche stavolta non mancheranno i colpi di scena. A saltare all’occhio sono state però in particolare certe dichiarazioni del presentatore, che ha affermato: “A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa. Ma non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio”.

In molti dunque si sono chiesti cosa fosse accaduto e adesso Novella è in grado di darvi una risposta. Nelle ultime ore infatti alla nostra redazione è arrivata una segnalazione su una delle coppie di Temptation Island, che ci ha lasciati a bocca aperta. Stando a quanto ci hanno riferito, sembrerebbe che due protagonisti del reality show siano in attesa di un figlio. All’interno del villaggio infatti una delle fidanzate avrebbe scoperto di essere incinta e a quel punto è stata costretta a informare il suo compagno della lieta notizia.

Naturalmente ci teniamo a sottolinearvi che al momento si tratta solo di una segnalazione. A oggi infatti non siamo ancora in grado di dare per certa la notizia. Di conseguenza vi invitiamo a prendere questo pettegolezzo con le pinze in attesa di news ufficiali.