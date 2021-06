1 Bandolero, il singolo di Stefania Orlando

Il grande successo di Babilonia pubblicata lo scorso anno, con tanto di videoclip dopo il GF Vip, ha spinto Stefania Orlando a riprovarci con una nuova canzone che non passerà di certo inosservata.

Stefania Orlando torna così con un nuovo singolo, che si candida ufficialmente ad essere uno dei tormentoni di questa calda estate! La conduttrice, che di recente ha vissuto la lunga avventura del Grande Fratello Vip, ha avuto modo una volta uscita di dedicarsi alla sua musica.

E quale modo migliore di farlo se non con una nuova e frizzante hit? Nelle scorse ore, infatti, Stefania Orlando ha annunciato l’uscita del suo singolo Bandolero, che terrà sicuramente testa ai vari pezzi che stiamo sentendo in queste settimane, come Pistolero di Elettra Lamborghini e non solo.

Già a Gay.it Stefania aveva fatto sapere ai fan che dopo la fortunata Babilonia sarebbe arrivata infatti Bandolero. E così è stato: «Dopo “Babilonia”, arriva “Bandolero”. Unica cosa certa: sarà impossibile non muovere il bacino. Io l’ho avvisata», ha detto in quella circostanza. E così sarà!

L’annuncio di Stefania Orlando

Il brano è già disponibili nelle maggiori piattaforme musicali, come Spotify, iTunes e non solo! Siete pronti a ballare per tutta l’estate e farvi trasportare dalla voce di Stefania Orlando? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa canzone. Noi di Novella2000 e Novella2000.it ci congratuliamo con Stefania per questo nuovo brano!

