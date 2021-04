Stefania Orlando pubblica il bellissimo video di Babilonia, il suo ultimo singolo, che promette di farci ballare per tutta l'estate.

Stefania Orlando in Babilonia

Nel corso degli ultimi mesi come ormai ben sappiamo a conquistare il cuore del pubblico italiano e del web è stata Stefania Orlando. La nota conduttrice infatti grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 ha avuto modo di farsi conoscere ancora di più dai telespettatori, diventando in breve uno dei volti più amati del reality di Canale 5. Non tutti sanno però che nel corso della sua longeva carriera Stefania si è dedicata anche ad un’altra sua grande passione: la musica!

Negli ultimi anni infatti la Orlando ha rilasciato alcuni singoli di successo, e solo qualche mese fa, quando ancora era reclusa all’interno della casa di Cinecittà, ha pubblicato la sua ultima canzone, Babilonia, che ormai è già una vera hit. Da settimane infatti il web e i fan dell’ex gieffina si scatenano sulle note di questo singolo bomba, che ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone estivo.

Adesso come se non bastasse Stefania Orlando ha deciso di fare un altro regalo ai suoi fan. Poco fa infatti la conduttrice ha rilasciato su YouTube il video ufficiale di Babilonia! Nella clip, che sta già facendo il giro dei social, vediamo l’ex gieffina seduta su un grande trono dorato, e successivamente mentre si scatena e balla senza pensieri. Questo il bellissimo video di Babilonia, che ha già conquistato il web:

Senza dubbio la canzone di Stefania nelle prossime settimane ci farà ballare e divertire, e certamente si confermerà come una delle hit estive più trasmesse in radio. Nel mentre i fan si chiedono anche quando la Orlando pubblicherà un nuovo singolo. Che a breve arrivi un’altra sorpresa? Mentre attendiamo news in merito ci scateniamo sulle note di Babilonia e ci gustiamo questo meraviglioso video.

