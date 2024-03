NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Marzo 2024

Grande Fratello

Edoardo, ex di Anita Olivieri, chiude la loro storia in diretta: sui social arriva il commento di Stefania Orlando

Questa sera, nel corso della diretta del Grande Fratello, Edoardo ha deciso di mettere un punto alla storia con Anita Olivieri. Sui social nel mentre a intervenire è Stefania Orlando.

Sono trascorsi diversi anni da quando Stefania Orlando ha partecipato al Grande Fratello Vip, diventando in breve una delle protagoniste assolute del reality show. La cantante infatti ha saputo conquistare il cuore del pubblico, arrivando a un passo dalla vittoria del programma. Ancora oggi l’ex Vippona è amatissima sui social e sembrerebbe seguire attentamente la trasmissione di Canale 5.

Proprio stasera infatti sta andando in onda una nuova puntata del Grande Fratello e come al solito ne stiamo vedendo di belle. Poco fa protagonista della diretta è stata Anita Olivieri, che è ormai sempre più vicina ad Alessio Falsone. Nel mentre a intervenire è stato anche Edoardo, ex della gieffina, che tramite la produzione del reality show ha deciso di chiudere una volta per tutte la relazione.

A seguire quello che che è accaduto è stata anche la stessa Stefania Orlando, che sui suoi social ha commentato la fine della storia tra Anita ed Edoardo. La cantante, con grande ironia, ha infatti affermato: “Edoardo said ciaone”.

Naturalmente il tweet di Stefania non è affatto passato inosservato e in questi minuti sta già facendo il giro del web, facendo sorridere gli utenti.