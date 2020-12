1 In chiacchierata Stefania Orlando si confida con Samantha de Grenet e torna a parlare dell’ex coinquilina Matilde Brandi (VIDEO)

Stefania Orlando e Matilde Brandi sono entrate nella Casa del GF Vip da amiche, ma qualche dissapore ha portato ad allontanarle. Le due si sono ripromesse che un giorno ne avrebbero riparlato e chiarito le loro incomprensioni. Ripensando a quei momento, Stefania quest’oggi si è confidata in camera arancione con la neo entrata Samantha de Grenet.

La showgirl conosce bene l’amicizia che lega le due e si è detta molto dispiaciuta delle divergenze che si sono verificate durante il loro percorso al GF Vip. Per tale motivo ha voluto conoscere il punto di vista di Stefania Orlando che ha deciso di aprirsi totalmente a lei. La conduttrice spera che una volta uscita possa finalmente ritrovarsi con Matilde Brandi. Ecco cos’ha detto:

“Fino ad oggi non c’è stato modo. Ma sono sicura che ci chiariremo al più presto. Io non vedo l’ora, ti dico la verità. Abbiamo concluso così io e lei. Quando lei è venuta qui ne avevamo parlato. Lei mi aveva detto ‘Ma tu pensi che ci rivedremo’. Io le ho risposto di sì” – ha detto sicura.

Così Stefania Orlando ha affermato come, magari, sui social può piacere questa rivalità tra donne. Samantha de Grenet ha ascoltato con attenzione il suo discorso. La presentatrice è parsa molto comprensiva nei confronti della Orlando e si è detta d’accordo con lei. E sempre a proposito del rapporto tra Stefania e Matilde ha aggiunto:

“Secondo me ci sono state delle cose in cui non vi siete capite. Ma sì, i social sappiamo come funzionano, possono aver influito. Appena c’è qualcosa poi…capirai!”.

Samantha sei sulla buona strada per diventare una mia protetta✨#GFVIP pic.twitter.com/REYHgXcGmG — STRESSATOH (@trash_guyy) December 12, 2020

Sembra quindi che Samantha de Grenet faccia il tifo per una riappacificazione definitiva tra Stefania Orlando e Matilde Brandi. C’è da dire però che le due nel corso di una diretta nel mese di ottobre c’è stata un dibattito particolarmente acceso. Lo ricordate? Vi rinfreschiamo un po’ la memoria…