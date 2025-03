Tornata sui social dopo l’eliminazione, Stefania Orlando ha pubblicato un post su X con un’aspra critica nei confronti di Shaila Gatta: “Gioca la carta del vittimismo per arrivare in finale”.

Stefania Orlando critica Shaila

Quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Stefania Orlando si era detta poco convinta della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ma un giorno con la complicità di Eva Grimaldi ha provato a riavvicinarli. Gesto questo che aveva sorpreso in tanti e portava a pensare che avesse cambiato idea sugli Shailenzo e i loro continui tira e molla.

All’interno del programma però Stefania Orlando dopo qualche momento di tregua è tornata ad attaccare Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (che nel mentre si sono presi e lasciati altre volte), sostenendo di non credergli. E l’ha fatto anche ora che è uscita dal gioco.

Shaila Gatta ha visto sfumare la possibilità di andare in finale (almeno per ora) e si è domandata i motivi, arrivando alla conclusione che probabilmente quanto successo con Lorenzo potrebbe averla penalizzata in qualche modo. Stefania Orlando, che sta seguendo da fuori i suoi compagni, ha sferrato un’aspra critica dietro la scelta di Shaila di allontanarsi da Spolverato. E l’ha fatto con un post su X.

Secondo lei infatti ci sarebbe una precisa strategia da parte dell’ex velina di Striscia la Notizia per raggiungere il posto da finalista al Grande Fratello. Ecco cosa ha scritto:

“Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo. Ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva? #shailenzo #GrandeFratello“.

Il post pubblicato da Stefania Orlando su X

Il post pubblicato da Stefania in pochi istanti ha raggiunto non solo i fan Shailenzo che hanno difeso i loro beniamini, ma anche tanti altri utenti che si sono espressi su questa dinamica. Stasera se ne parlerà?