Ieri un aereo arrivato per Zeudi Di Palma ha scatenato una lite con Helena Prestes, che l’ha attaccata. Poco dopo anche Tommaso Franchi è andato contro l’ex Miss Italia e fatto una pesante accusa: “Ci sguazza, strumentalizza il suo orientamento”.

Lite tra Helena e Zeudi dopo un aereo

Se sabato sera vi è capitato di guardare la diretta del Grande Fratello o di trovare dei video in cui alcuni concorrenti giocavano e scherzavano tra loro…. dimenticateli! Il clima sereno che si era creato è svanito con un aereo, volato sopra la Casa durante la tarda mattinata di ieri e ha così provocato una lite tra Helena e Zeudi!

LEGGI ANCHE: Stefania Orlando fa un’aspra critica a Shaila: “Gioca la carta del vittimismo”

Ma partiamo per ordine. Tra la modella brasiliana e l’ex Miss Italia le cose non vanno più da tempo, specie quando la prima rivolgendosi alla coinquilina disse questa frase: “Lei deve capire bene cosa vuole perché fa molta confusione. Prima vuole me, poi Javier. Secondo me tu e tante donne con la vostra scelta ses*uale dovete comportarvi meglio. Sai benissimo che ero tua amica, mi comportavo come amica“.

Una dichiarazione questa che ha scatenato diverse critiche nei confronti di Helena e da qui è nato un messaggio ben preciso in difesa di Zeudi. Nella mattinata di ieri infatti è sorvolato sopra la Casa un aereo con questa frase: “L’orientamento non è confusione. ZDP noi con te“.

Mentre Zeudi ha ringraziato i supporter per averla capita, Helena è sbottata e se l’è presa non solo con chi ha speso dei soldi per questo aereo, ma in particolare con la coinquilina: “Io non ho mai detto che lei è confusa perché non è etero. parlavo della situazione personale, del fatto che prima diceva che voleva me e poi diceva che le piaceva Javier“.

“confusa sei tu, non la tua sessualità”

“hai la coda di paglia?”

“parla con me. dopo l’aereo parla con me. io non ho detto che era confusa la tua sessualità ma che tu sei stata confusa con me. non ho mai messo in discussione la sua sessualità ho messo in discussione lei. non ho… pic.twitter.com/abqpE4Ddel — ei belíssima (@edoruta) March 16, 2025

Una discussione che si è protratta di due diversi momenti, come mostrato da questi video, tanto che sono intervenuti anche Javier Martinez per allontanare Helena, Shaila Gatta e Chiara Cainelli in difesa di Zeudi.

“sei brava a strumentalizzare, perché io non ho mai messo in discussione la tua sessualità. sei stata confusa con me, poi prima dicevi che era solo attrazione fisica (con j) poi che ti piace perché è un bravo ragazzo. vieni a parlare con me”

“le persone vedono la verità dei… pic.twitter.com/JwJRPhPieM — ei belíssima (@edoruta) March 16, 2025

La pesante accusa di Tommaso

Helena però non ha solo discusso con Zeudi, ma di questo ha avuto modo di confrontarsi e sfogarsi con gli altri concorrenti. In particolare ha trovato l’appoggio in Tommaso e ha aggiunto:

“Lei ci sguazza in queste cose. Ha fatto un Grande Fratello ridicolo, te lo dico anche io adesso. E poi lei si mette sempre in mezzo. È brava a fare quello“, ha detto Helena ancora stizzita.

Tommy: lei ha fatto un GF Ridicolo basandosi su queste cose,ci sguazza in queste cose.

Helena: Ridicolo, ha fatto un GF prendendo l’altri in giro e ora lo sta facendo con voi, assurdo



HA RAGIONE 👏🏻👏🏻👏🏻 #Helevier #Tommavi #Grandefratello #GrandeFratello pic.twitter.com/I0xltnvMCO — Salmma✨ (@salmma_hg) March 16, 2025

L’idraulico toscano, che sembra aver mal digerito la vasca che Zeudi ha fatto durante la festa con Mariavittoria (a cui ha preso parte anche Helena), ha rivolto delle pesanti accuse alla Di Palma. E l’ha fatto sia mentre chiacchierava con la modella sia quando si è ritrovato in stanza da letto con Mariavittoria: “Lei è una grande giocatrice non me ne frega niente, io domani vado contro la finalista… ora lo dico, strumentalizza il suo orientamento“.

tommaso: “è una grande giocatrice non me ne frega niente io domani vado contro la finalista…strumentalizza la sua sessualità”

mv: “si, quello si lo credo anche io” pic.twitter.com/oztSwL7Bqg — (@sonoinfastidita) March 16, 2025

Stasera con molta probabilità l’argomento sarà affrontato. Helena e Zeudi si troveranno ancora a confrontarsi e chissà se Tommaso deciderà davvero di esporsi in questo modo e dire in diretta una frase così forte contro la coinquilina. Per scoprire cosa succederà non ci resta che attendere la puntata del Grande Fratello.