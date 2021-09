Stefania Orlando è una “splendida splendente” Donatella Rettore, ma Cristiano Malgioglio la boccia

Per la seconda puntata di Tale e quale show Stefania Orlando ha dovuto imitare Donatella Rettore. Ecco il video dell'esibizione.

Stefania Orlando è Donatella Rettore nella seconda puntata di Tale e quale show 2021

Nella prima puntata di Tale e quale show 2021 Stefania Orlando ci ha regalato una bellissima e soave esibizione di Lady Gaga con il brano Million Reasons. La showgirl è stata apprezzata moltissimo dalla giuria, tanto che si è guadagnata il quinto posto nella classifica finale.

E per questa seconda puntata? Nel secondo appuntamento del programma condotto da Carlo Conti, Stefania si è dovuta calare nei panni di Donatella Rettore. Felice di questa nuova sfida, la Orlando si è quindi esibita col brano Splendido splendente direttamente da Disco Ring ’79.

Ecco il video della performance presa dai social:

Il pubblico ha apprezzato e anche la guria si è vista d’accordo sia per quanto riguarda la voce che l’aspetto. Cristiano Malgioglio, invece, ha avuto un’opinione diversa sia per la voce che per la poco grinta che Stefania avrebbe messo nella performance.

E a voi è piaciuta Stefania Orlando nei panni di Donatella Rettore?

Novella 2000 © riproduzione riservata.