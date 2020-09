1 GF Vip: lite furiosa tra Stefania Orlando e Francesca Pepe

Animi incandescenti nella Casa del Grande Fratello Vip durante il pranzo domenicale. Protagoniste dello scontro Stefania Orlando e Francesca Pepe. Le due hanno avuto una lite furiosa, che le ha quasi portate alle mani. Ma vediamo insieme cosa è successo.

Visto l’arrivo della puntata (la spesa settimanale di solito è prevista tra lunedì e martedì) gli inquilini del GF Vip cercano di consumare il cibo per poter poi comprare le cose fresche e avere così meno avanzi possibili. Francesca, arrivata a tavola, ha lamentato di avere poco cibo nel piatto e i suoi compagni le hanno fatto notare che, in realtà, le porzioni sono state fatte giuste per tutti e che lei è stata accontentata. Tommaso Zorzi ha cercato di farle capire, con estrema calma, che il frigo è quasi vuoto e che di conseguenza mancano diverse cose e ci si deve un po’ arrangiare.

Ad intervenire nella discussione, oltre Stefania Orlando, anche Myriam Catania, che così come Tommaso Zorzi, ha preso con le buone Francesca Pepe, tentando di spiegarle come stanno le cose e chiedendo maggiore organizzazione per evitare equivoci: “Francesca qui ognuno ha la sua individualità”. Francesco Oppini a quel punto ha sottolineato a Myriam come sia impossibile parlare con Francesca:

“Una persona o si ammazza o la si lascia così. Dato che la prima opzione non si può perché si finisce in galera, si lascia perdere e si mangia. Come si fa? Buon senso”.

Mentre si discuteva di questo è spuntata fuori Stefania Orlando, che ha bacchettato Francesca con un ‘Mo te lo magni’. Francesca Pepe non ci è stata e ha cercato di difendersi dall’attacco della conduttrice, ignara che da lì a poco si sarebbe scatenato il caos:

“Hai preso un kiwi, l’hai lasciato in camera e l’hai lasciato marcire, quindi hai consumato il cibo ingiustamente. Prima guardati te”.

Quel poco è bastato per accendere la lite furiosa tra Stefania Orlando e Francesca Pepe…