Durante un gioco ideato dal GF Vip, arriva l'ennesima frecciatina di Stefania Orlando a Dayane Mello (VIDEO)

Ieri sera il Grande Fratello ha messo alla prova i vipponi con la masterclass sul linguaggio del nuovo millennio. Una lezione di #wannabeinfluencer, come l’hanno definita gli autori. Tra una battuta ed un’altra, ad un certo punto Stefania Orlando ha lanciato una frecciatina a Dayane Mello, la quale non ha potuto fare a meno di sferrare la sua replica.

Chiamata a rapporto da Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, come tutti gli altri vipponi, ha dovuto dire qualcosa ad uno dei concorrenti. Caso vuole che la prescelta sia proprio Dayane Mello: “Io devo dire che veramente non sopporto le persone che hanno sbalzi d’umore la mattina, che un giorno ti fanno l’occhiolino, un giorno non ti salutano, un altro ti abbracciano o sorridono, mentre un altro non ti guardano, oppure non lavano il piatto e aspetta siano gli altri a farlo. E non le sopporto”, ha esordito Stefania Orlando.

A quel punto Dayane Mello si sarebbe dovuta alzare e rispondere, ma ha preferito rispondere con un: “Io non mi alzo neanche perché questa non sono io, perché non è così”, così Tommaso Zorzi ha smorzato i toni con un: “Non è stata triggherata”. Stefania Orlando ha ribattuto: “Fa parte della sua natura. Non si riconosce in questa descrizione”.

Ma ovviamente non è finita qui, perché se Dayane Mello inizialmente non ha reagito, poco dopo ha deciso di rispondere, a modo suo a Stefania Orlando, scatenando così un battibecco…