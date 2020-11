GF Vip: Stefania Orlando scoppia in lacrime a causa Patrizia De Blanck: il motivo dello scontro è davvero bizzarro (VIDEO)

Duro scontro mattutino tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck al GF Vip. Ci risiamo! La Contessa e la conduttrice non riescono proprio ad andare d’accordo e anche stavolta il motivo è bizzarro. La Orlando, infatti, sembra aver fatto chiesto a Patrizia semplicemente “Oggi Maria Teresa ti fa lo shampoo”. La De Blanck, però, ha reagito male, portando Stefania alle lacrime.

Tutto si è verificato in pochissimi minuti. Mentre i ragazzi si trovavano in cucina a preparare il pranzo, dal giardino si sono udite delle forti urla, che hanno fatto correre tutti a capire qualcosa sull’accaduto. In quel momento l’inquadratura si è spostata su Stefania Orlando che, in lacrime, è scappata in stanza, amareggiata per l’ennesimo battibecco bislacco con Patrizia:

“Ma no, la Contessa ogni volta deve rispondere male! Cos’è successo? Ma niente, non le ho detto niente! Mo mi vado a mettere in camera e non esco più, così almeno non succede niente”. – Ha detto Stefania Orlando, aggiungendo “E dai! Per cortesia. A me non frega niente, ma facesse quello che vuole. Che davvero? Cercava un motivo per nominarmi? Non è la prima volta che reagisce così, sono stanca. Mi dispiace anche perchè poi sembra che le manco di rispetto”

E ancora irremovibile Stefania Orlando ha proseguito: “Dopo un po’ una si rompe le pa**e. Ha sempre quella parolina acida. Se l’avesse fatto uno di noi…Invece no, è la contessa”.

A raggiungere Stefania Orlando in camera Maria Teresa Ruta e Adua Del Vesco, che sono corse subito da lei. Entrambe si sono premurate di capire cosa fosse successo e capire così il perché delle due forti reazioni. (VIDEO QUI)

La Orlando quindi non voleva in alcun modo mancare di rispetto alla Contessa e in camera ha continuato a piangere. Mentre Adua ha cercato di rassicurare Stefania Orlando, Maria Teresa è andata a capire la versione di Patrizia (e per questo il web è andato contro alla Ruta, come vedremo). Continua…

Lo scontro tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck… per uno shampoo! (VIDEO)

Rosalinda (Adua Del Vesco) ha consolato Stefania Orlando, la quale è stata raggiunta in camera da Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra.

Proprio la conduttrice ha raccontato nel dettaglio ogni secondo dello scontro che ha coinvolto lei e Patrizia De Blanck:

“Non le ho detto niente, solo se volesse fare la messa in piega, dato che qui non si fa mai nulla. Le ho semplicemente detto ‘So che Maria Teresa ti fa i capelli oggi’. Lei con le sue solite risposte che ti gelano. Io sono rimasta zitta”. – ha rivelato Stefania Orlando “Poi è arrivata Maria Teresa e lì ha cominciato a raccontare a modo suo. Lì mi sono inc****ta dicendo che tanto la sentivo. A me ste cose danno fastidio. Lei subito a coprire. Ma non le ho detto nulla! Andassero tutti a fan***o! Non è che uno può perdonare solo perché è la Contessa. Detto questo sto andando comunque a chiederle scusa. È una signora grande. Anche quando litigo con mia mamma è così. Sono caz**ate”

Nel mentre Maria Teresa ha ascoltato la Contessa che ha continuato ad inveire contro Stefania. E proprio per questo motivo alcuni utenti del web si sono accaniti contro la Ruta.

Intanto Stefania Orlando, nonostante sappia di aver ragione, ha fatto un passo indietro andando così a chiedere scusa a Patrizia De Blanck: “Ti chiedo ufficialmente scusa. Ho sbagliato i modi, sono un po’ nervosa”, con la Contessa che ha risposto: “Ma non devi fare così, accetto le scuse, ma ti assicuro che io se ti volessi nominare te lo direi in faccia”. (IL VIDEO POTETE TROVARLO QUI)

Tutto è bene quel che finisce bene quindi. Un attimo di nervosismo, conclusosi con un abbraccio.

