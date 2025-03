In un’intervista recente, Stefania Orlando è tornata a punzecchiare Beatrice Luzzi. Ecco cosa ha detto la conduttrice ed ex gieffina sull’opinionista del reality show di Canale 5.

Stefania Orlando punzecchia Beatrice Luzzi

Che tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi non ci sia feeling ormai l’abbiamo capito tutti. Nelle scorse puntate del Grande Fratello le due sono state protagoniste di alcuni botta e risposta e anche durante l’ultimo appuntamento di lunedì, la conduttrice su X non ha risparmiato una stoccata all’opinionista.

Adesso Stefania Orlando dopo la sua eliminazione ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove, tra le tante cose, ha parlato anche dei momenti di tensione avuti con Beatrice Luzzi. A lei ha lanciato una stoccata proprio sul suo compito di opinionista nel longevo programma di Canale 5.

Stefania Orlando ha ricordato che molto probabilmente il suo reality è cominciato quando a Pomeriggio Cinque ha messo in discussione la storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Così come quando ha difeso l’ex velina di Striscia La Notizia da un pensiero che Beatrice Luzzi aveva espresso tempo fa.

Nel suo discorso Stefania Orlando ha riconosciuto di essersi molto esposta su Beatrice Luzzi prima del suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia. Alla domanda se l’opinionista se l’è legata al dito, la showgirl non ha avuto dubbi:

“La differenza tra me e Beatrice è che io non mi metto in competizione e non ho bisogno di accusare nessuno per emergere”. A detta di Stefania Orlando peraltro durante un loro confronto Beatrice Luzzi non avrebbe saputo argomentare il suo pensiero, soffermandosi piuttosto secondo l’ex gieffina sul “sentito dire” dei suoi fan: “Ha fatto leva sul loro sentimento. Credo che più che fare l’opinionista ci stia provando”, ha sferrato.

Stefania Orlando ci ha tenuto a precisare che lei avrebbe criticato “solo alcune cose di Lorenzo e Shaila” spiegando anche il perché: “Per via della sensazione che i loro amoreggiamenti venissero vissuti a certe ore, in certe stanze, in un modo che sembrava un po’ teatrale. Mai impedirei a una donna di essere libera“.

Ad avere più impatto però le parole che Stefania Orlando ha riservato a Beatrice Luzzi. Come replicherà ora l’opinionista del Grande Fratello?