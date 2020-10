1 Durante una diretta su Instagram, Stefano Bettarini si scaglia contro l’ex velino Pierpaolo Pretelli e dice: ‘È un provolone’

Mentre apprendiamo la notizia che Bettarini entrerà come concorrente nella Casa del GF Vip, Stefano intanto si scaglia contro uno dei protagonisti di questa edizione. Nella fattispecie facciamo riferimento a Pierpaolo Pretelli. L’ex velino si sta facendo conoscere nel reality e ha già messo gli occhi su Elisabetta Gregoraci, anche se le cose tra loro, di recente, si sono raffreddate, poiché quest’ultima sarebbe impegnata fuori.

Nel corso di una diretta Instagram a Casa Chi, Bettarini si è espresso, senza mezzi termini, riguardo al modello e non ha riservato parole dolci per lui. Ma come mai Stefano prova così tanto fastidio nei confronti di Pierpaolo Pretelli?

Pre, infatti, che tutto risalga alla partecipazione di Stefano Bettarini a Temptation Island, quando ha preso parte al reality in coppia alla sua fidanzata Nicoletta Larini. Proprio qui, in versione tentatore, ha partecipato Pierpaolo Pretelli che, nemmeno a dirlo, ci ha provato proprio con la fidanzata di Stefano anche al termine della trasmissione. A rivelare questo retroscena inedito, è stato proprio Bettarini nel corso dello spazio online.

Ovviamente Stefano Bettarini appreso l’accaduto non l’ha presa benissimo e ora ha deciso di svelare questo particolare. Ecco quanto raccontato da Stefano Bettarini su Pierpaolo Pretelli, come gentilmente da Libero Quotidiano:

«Quel tentatore lì, ce l’ho qui. Ho ancora la vena del collo gonfia”, ha scherzato (ma non troppo) l’ex calciatore di Venezia e Fiorentina. Il messaggio? “Nico, come stai?”.

Sufficiente però a far ingelosire e arrabbiare Stefano, secondo cui in realtà Pierpaolo stava “sondando il terreno” per capire se ci fosse “trippa” con la Larini. “Che sia un mezzo provolone mi pare che nella Casa sia già stato dimostrato”, è la sentenza di Bettarini».

Si legge sul sito. Ma non solo perché Stefano Bettarini ha mostrato anche il famoso messaggio menzionato…

Stefano Bettarini mostra il messaggio di Pierpaolo Pretelli

Dunque se Stefano Bettarini avrà l’occasione di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, avrà modo non solo di avere un faccia a faccia con Dayane Mello, ma anche con Pierpaolo Pretelli, al quale ha dato, senza troppi giri di parole, del ‘provolone’.