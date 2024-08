Tra pochissimi giorni Stefano De Martino debutterà ufficialmente su Rai 1 alla conduzione della nuova edizione di Affari Tuoi, prendendo il posto che era stato di Amadeus. In queste ore intanto il presentatore ha rivelato cosa gli ha detto Maria De Filippi, con la quale ha da sempre un legame speciale.

Le parole di Maria De Filippi per Stefano De Martino

Finalmente ci siamo! Lunedì 2 settembre Stefano De Martino debutterà ufficialmente su Rai 1, prendendo in mano le redini della nuova edizione di Affari Tuoi. Da settimane così l’amato presentatore partenopeo si sta preparando per affrontare al meglio questa nuova e importante sfida e di certo le aspettative non verranno deluse. Il pubblico intanto attende già con ansia la messa in onda della prima puntata e senza dubbio ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore il conduttore ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, durante la quale ha parlato del suo arrivo all’interno del celebre game show. Ma non solo.

Stefano De Martino infatti ha anche raccontato di aver avuto modo di sentire Maria De Filippi, con la quale da anni ha un legame speciale. Il presentatore ha così rivelato cosa gli ha detto la conduttrice di Canale 5 e in merito ha affermato:

“Con Maria ho sempre un filo diretto, un privilegio che la vita mi ha regalato. È una donna di un’esperienza e intelligenza fuori misura e dall’alto della sua lucidità mi ha incoraggiato. Ha detto: ‘Secondo me ti diverti’. E ha aggiunto: ‘La partita non la giochi nella prima settimana o nel primo mese: è una cosa che si fa nel tempo e troverai il tuo modo'”.

Stefano De Martino intanto si prepara al debutto di Affari Tuoi e al presentatore partenopeo facciamo un gigantesco in bocca al lupo.