1 Secondo le indiscrezioni, sembrerebbe che tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sia scattato il ritorno di fiamma. Ecco cosa starebbe accadendo

Non sembrerebbe esserci pace per Stefano De Martino. Negli ultimi mesi il ballerino è stato il protagonista indiscusso del gossip e del pettegolezzo, per via della fine del matrimonio (per la seconda volta) con Belen Rodriguez. Come se non bastasse l’ex volto di Amici è stato accusato di aver avuto un affaire con niente che meno che con Alessia Marcuzzi. Naturalmente fin da subito i diretti interessati hanno smentito le dicerie, tuttavia la separazione tra Stefano e Belen è stata inevitabile. Da quel momento a De Martino, che inizialmente ha fatto di tutto per riavvicinarsi a sua moglie, sono stati attribuiti svariati flirt, alcuni dei quali però mai stati confermati. Nel mentre la showgirl argentina ha ritrovato la serenità tra le braccia di Antonio Spinalbese, col quale starebbe tutt’ora.

Qualche giorno fa però era sembrato che anche Stefano De Martino avesse ritrovato l’amore, stavolta con una ragazza campana estranea al mondo dello spettacolo. Tuttavia il flirt pare abbia avuto una vita breve, perché adesso il ballerino pare si sia riavvicinato ad una sua ex fidanzata! Stando a quanto riporta il nuovo numero del settimanale Oggi infatti pare che Stefano abbia riallacciato i rapporti con Gilda Ambrosio e che tra i due sia scattato il ritorno di fiamma. Questo quanto si legge in merito:

“Il ballerino è tornato dalla sua vecchia fiamma. Tra le braccia della quale era stato quando aveva mollato la moglie. Ed è così anche ora, come mostra in esclusiva il settimanale Oggi in edicola. Stefano De Martino ha definitivamente dimenticato Belen Rodriguez. Dopo il riavvicinamento con l’ex moglie, ora il ballerino… è tornato dalla sua ex Gilda Ambrosio. Il ballerino e la designer avevano avuto una relazione quando De Martino si era separato da Belen Rodriguez, tra il 2017 e il 2018. Ora che Stefano è di nuovo single, la fiamma sembra essersi riaccesa”.

Che dunque tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sia scattato davvero il ritorno di fiamma? In attesa di news in merito, rivediamo cosa ha raccontato qualche giorno fa Alessia Marcuzzi in merito al presunto flirt con il ballerino.