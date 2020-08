1 Dagli ultimi movimenti social si apprende che Stefano De Martino ha raggiunto Belen ad Ibiza. Tra i due sta per arrivare il ritorno di fiamma?

Protagonisti assoluti dell’estate sono stati senza dubbio Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due dopo la felicità ritrovata si sono nuovamente allontanati, a causa di una nuova crisi. A finire al centro dello scandalo come se non bastasse è stata anche niente che meno che Alessia Marcuzzi, accusata di aver avuto un flirt con il ballerino, che avrebbe causato l’allontanamento tra Stefano e Belen. Ciò nonostante i diretti interessati hanno più volte smentito l’accaduto e ad oggi non è ancora ben chiaro cosa sia successo tra i due. La showgirl argentina nel mentre ha avuto un brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi, che tuttavia è già terminato. Al conduttore invece sono stati attribuiti diversi affaire, che non sono mai stati confermati.

Qualche giorno fa invece il settimanale Chi ha svelato come Stefano De Martino stia facendo l’impossibile per riconquistare il cuore di Belen, che dal canto suo non pare voglia saperne, almeno per il momento, di perdonare suo marito. Questo quanto riporta la rivista:

“C’è una notizia clamorosa nell’affaire dell’estate. Da un lato, Belen “ha congelato” dopo due soli weekend Gian Maria Antinolfi, corso a piangere dalla sua ex Mariela, e ha rifilato un due di picche al sex symbol dell’estate, l’attore e modello rivelazione del film 365 giorni Michele Morrone (quest’ultimo ha provato a contattare anche Cristina Buccino). Dall’altro lato, De Martino non ha avuto nessun ritorno di fiamma con Emma Marrone (che ha ripreso a frequentare il modello Nikolai Danielsen), ma le sta provando tutte per tornare con la ex moglie. Dinanzi a lui, però, c’è un muro insuperabile. Un muro su cui Belen ha scritto: ‘Nessun perdono'”.

Adesso però pare che tra Stefano De Martino e Belen possa arrivare il ritorno di fiamma. In queste ore infatti il ballerino ha raggiunto la Rodriguez ad Ibiza, dove si trova per trascorrere qualche giorno di relax con suo figlio Santiago.

Naturalmente però non è detto che tra i due stia per riscattare la scintilla. Stefano infatti potrebbe aver raggiunto l’isola solo per stare al fianco del bambino, col quale sta passando il suo tempo.

Che ad Ibiza scoppi il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le parole di Maria De Filippi sulla coppia.