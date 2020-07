1 Sui social Belen Rodriguez si espone: lo sfogo della showgirl

Dopo rumor e indiscrezioni non si parla da settimane che della crisi coniugale che ha coinvolto, ancora una volta Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl aveva confidato di vivere un periodo particolarmente delicato, con De Martino inizialmente restio del discutere della sua vita privata. Entrambi, comunque, finché hanno potuto hanno cercato in tutti i modi di mantenere un certo riserbo. Il gossip della rottura, secondo il sito di Dagospia, pare sia legato ad un flirt segreto che il conduttore di Made In Sud avrebbe con Alessia Marcuzzi, che lo stesso De Martino ha smentito prontamente in via ufficiale, così come fatto, seppur con una frecciatina, dalla compagna di Paolo Calabresi.

A seguito di queste smentite comunque Dagospia non si è fermato rivelando ulteriori dettagli sulla querelle dell’estate. Come se non bastasse, poi, nelle ultime ore anche il settimanale Oggi ha approfondito l’argomento, svelando come Belen Rodriguez abbia scoperto il tradimento di Stefano De Martino. Il tutto pare sia avvenuto mentre l’argentina giocava insieme al piccolo Santiago con l’iPad del suo compagno. Ecco quanto riportato da Bitchy F:

“Durante il lockdown Belen Rodriguez stava giocando con il figlio Santiago con l’iPad di Stefano De Martino. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i messaggi whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili. È cominciato così il triangolo dell’estate. Non a caso, nelle scorse settimane impazzava l’altro clamoroso gossip. Cioè che Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi fossero in crisi nera. A causa del lungo lockdown e della convivenza forzata, si diceva che tra di loro ci fosse più di una crepa. E che lui avesse fatto le valigie, per darsi (a entrambi) un po’ di tempo per riflettere”.

Nella tarda serata, dopo questa notizia giornaliera, Belen Rodriguez ha deciso di metterci la faccia ed intervenire una volta per tutte (si spera):

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni”.

Ha esordito così Belen Rodriguez nel suo profilo Instagram. Un pensiero diretto e schietto, come spesso ci ha abituati. Poche parole ma che arrivano dritte al punto. La showgirl argentina ha poi proseguito rivelando quello che è il suo rapporto con Alessia Marcuzzi, accusata di avere una relazione con l’ex marito di Belen, Stefano De Martino.

Continua…