Al BSMT, podcast condotto da Gianluca Gazzoli, è stato ospite Stefano De Martino. Il conduttore è tornato sulle sue ex celebri e sulla rottura con Belen Rodriguez. E non è tardata ad arrivare la reazione della showgirl….

Stefano De Martino sulle sue ex celebri e su Belen

Grande attenzione intorno all’intervista che Stefano De Martino ha rilasciato nelle scorse ore a Gianluca Gazzoli. Il conduttore di Affari Tuoi è stato ospite nel podcast “Passa dal BSMT”. Molti gli argomenti trattati. Dal padre contrariato dalla sua scelta di fare il ballerino all’amore vissuto con Belen Rodriguez.

LEGGI ANCHE: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, cosa è successo nel dietro le quinte di Tale e Quale Show: il rumor dopo i gossip

“Ti innamori di una delle donne più belle del mondo, per tutti è la Ferrari delle donne. Riesci a conquistarla. Io ero uno sbarbato, facevo il ballerino ad Amici. Io in quel momento prendo uno schiaffone e non capisco nulla, un’attenzione a cui non ero abituato“.

La relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha vissuto degli alti e bassi e diverse rotture, fino alla definitiva che li ha allontanati del tutto come coppia. Nonostante ciò il conduttore ha spiegato:

“Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano più bene. A me l’idea che tu con una persona ci dormi, ci fai l’amore, ti confidi, ci cresci e poi ad un certo come succede spesso, ti separi… non far parte più della vita dell’altro per me è una roba proprio crudele. […] Se io e te abbiamo condiviso un pezzo di strada non esiste che poi dopo… Per me è innaturale non avere a che fare con le persone che ho amato. Gioisco dei loro successi“, ha detto ancora Stefano De Martino.

Proprio in questo discorso, come si può sentire, ha chiamato in causa anche Emma Marrone, con la quale ai tempi di Amici ha avuto una storia, poi conclusa. Nonostante siano passati parecchi anni oramai, tra i due è rimasto comunque il bene e l’affetto tanto da farsi il tifo a vicenda nei progetti che li riguardano.

La reazione di Belen Rodriguez

Dopo queste parole qual è stata la reazione da parte di Belen Rodriguez? La showgirl argentina tra le storie di Instagram ha ribadito cosa pensa a riguardo e l’ha fatto condividendo una riflessione di Francesco Sole. La citazione scelta dalla conduttrice è la seguente:

“Hai un brutto difetto: se stai male non chiedi aiuto, sparisci e torni quando stai meglio…”

La storia Instagram di Belen Rodriguez

Scorrendo nel post preso in prestito da Belen, si fa riferimento a delle persone tradite che fanno fatica a riprendere in mano la propria vita e chiudono il proprio cuore per difendersi.

La stessa Rodriguez aveva parlato a Domenica In di tutta la sofferenza vissuta a seguito di questo difficile distacco da Stefano De Martino. Dalla sua l’ex ballerino ha ammesso di essersi sentito ferito dalle sue parole: “Ci sono rimasto male per la modalità”, ha ammesso. Al contempo però pare non aver mai detto nulla perché consapevole di aver avuto le sue colpe. Agli attacchi pubblici però ha fatto sapere che preferisce non rispondere, perché a detta sua “è inutile farsi la guerra”.