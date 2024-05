Stefano De Martino e l’ex Gilda Ambrosio ancora insieme (ma c’è un motivo) – FOTO

Social

Andrea Sanna | 25 Maggio 2024

Stefano De Martino

Si torna a parlare della vita privata di Stefano De Martino, pizzicato nelle scorse ore insieme all’ex Gilda Ambrosio. Quest’incontro tra i due però cela un motivo ben preciso: ecco quale!

Stefano De Martino insieme all’ex Gilda Ambrosio

Sui social network Stefano De Martino è sempre molto attivo e nelle scorse ore ha postato dei contenuti hanno riacceso i chiacchiericci. Il conduttore è stato ospite all’evento di The Attico, il brand di moda di Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Già in altre occasioni è stato avvistato in compagnia della sua ex Gilda, ma ora cosa succede? C’è un riavvicinamento tra i due o si tratta solo di amicizia come spesso ribadito?

Ultimamente di Stefano si sta parlando su più fronti. Non solo per quel che riguarda la vita lavorativa e la sua conferma in Rai. Al conduttore infatti verrà affidato il game show Affari Tuoi, che vedrà l’addio di Amadeus (e il passaggio di quest’ultimo su Nove).

Prima di questo importante debutto, però, Stefano De Martino ha da poco chiuso l’edizione di Stasera tutto è possibile e ora si gode un meritato relax e sui social di tanto in tanto pubblica dei contenuti. Questo permette anche ai suoi fan di restare sempre aggiornati sui suoi movimenti. E l’ultimo non è di certo passato inosservato. Su Instagram il conduttore ha postato, come detto, delle storie delle già menzionate Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini.

Storia Instagram di Stefano De Martino

Qualche mese fa De Martino e Gilda Ambrosio avevano fatto parlare, esattamente come accaduto stavolta. Si torna a parlare di presunto flirt, a causa anche del tag nelle storie di Instagram come mostrato.

Al momento il gossip non trova conferme e si tratterebbe solo di teorie da parte degli utenti, che ipotizzano una vicinanza tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Una vicinanza che andrebbe oltre l’amicizia. Né il conduttore né la designer di moda hanno parlato dell’accaduto e dunque, come capita in questi casi, il tutto è da prendere con le pinze.

Staremo a vedere se Stefano De Martino e la stessa Gilda Ambrosio decideranno di intervenire per svelare la natura del loro rapporto. Per ora il gossip scalpita e i fan si chiedono cosa ci sia di vero dietro queste indiscrezioni.