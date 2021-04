1 Stefano De Martino al centro del gossip

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Stefano De Martino si è separato da Belen Rodriguez, voltando così pagina. Da quel momento al conduttore partenopeo sono stati affibbiati numerosi flirt, che tuttavia non sono mai stati confermati da parte del diretto interessato, che risulterebbe essere ancora single. Ciò nonostante nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha riportato Stefano al centro del gossip e del pettegolezzo sul web. Ma cosa è accaduto e perché il presentatore sta facendo discutere? Scopriamolo insieme.

Come sappiamo qualche ora fa si è svolta la registrazione della quarta puntata del Serale di Amici 20, e durante una delle sfide a scontrarsi sono state Martina Miliddi e Serena Marchese. Inaspettatamente a spuntarla è stata proprio la prima, che è stata votata sia da De Martino che da Stash. A quel punto però gli utenti sui social hanno iniziato letteralmente a scatenarsi e così hanno dato vita ad una teoria che ha dell’incredibile.

Secondo i più maliziosi infatti, Stefano De Martino avrebbe un interesse proprio per una ballerina di Amici 20, ovvero la stessa Martina! Il presunto coinvolgimento del conduttore per l’allieva del talent quindi, sempre secondo gli utenti, spiegherebbe il salvataggio della Miliddi, che tuttavia ricordiamo è stata votata anche da Stash. Su Twitter nel mentre gli utenti si sono scatenati e mentre in molti sostengono questa assurda teoria, altri non sembrerebbero credere al pettegolezzo, che sottolineiamo è nato sul web. Questi alcuni dei commenti pubblicati sul noto social:

Pare dunque che il web si sia letteralmente diviso. Mentre in molti sembrerebbero credere al presunto interesse di Stefano verso Martina, tanti altri trovano questa teoria assurda. Naturalmente noi di Novella 2000 ci rendiamo disponibili nel caso in cui il conduttore volesse rilasciare delle dichiarazioni ufficiali su quanto sta accadendo sui social, e siamo pronti a fare chiarezza su questo pettegolezzo.