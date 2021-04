1 Le anticipazioni di Amici 20

Si è registrata in queste ore la quarta puntata del Serale di Amici 20 che andrà in onda su Canale 5 sabato 10 aprile. Grazie al pubblico presente in studio abbiamo le anticipazioni di quanto accaduto e ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere per le notizie dettagliate. A sorpresa questa volta non c’è stata l’eliminazione diretta, ma solo un ballottaggio. E quindi l’eliminato si saprà solo sabato, quando cioè verrà annunciato agli allievi in casetta. Ospiti della serata sono state Alessandra Amoroso e Francesca Manzini. Prensenti ancora il duo Pio e Amedeo.

Si parte con il sorteggio delle buste e ad iniziare è il team formato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno deciso di sfidare per la prima manche la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La prima sfida è stata tra Sangiovanni e Aka7even e ha vinto Sangiovanni. La seconda sfida ha visto schierarsi Serena contro Samuele (che ha ballato un passo a due con Giulia) e ha vinto Samuele. La terza sfida, infine, è stata tra Deddy e Aka7even e ha vinto Deddy.

A questo punto sono andati al ballottaggio i tre della squadra Pettinelli-Peparini. La prima a salvarsi è stata Giulia, che ha ballato una coreografia modern dedicata a se stessa sulle note di “Sei bellissima” e sulle sfondo c’erano le foto di lei da piccola. Poi si è salvato Samuele, quindi il primo eliminato provvisorio è stato Aka7even.

Di questa prima manche possiamo dire che la maestra Celentano si è complimentata molto con Giulia dicendole che è davvero brava. Aka7even, invece sembra essersi ripreso rispetto alle settimane precedenti e ha ricevuto i complimenti dai giudici che hanno notato il cambiamento, soprattutto nella scrittura delle barre.

Ma scopriamo ora cosa è accaduto durante la seconda e la terza manche…