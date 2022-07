1 Il privato di Belen e Stefano De Martino

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno ufficialmente insieme, ormai lo sappiamo. Ne ha parlato il conduttore stesso qualche tempo fa nel corso di un’intervista. Ha sollevato tutti i dubbi mettendo in chiaro alcune cose:

Se stiamo insieme? Sì, sì. Credo che ci sia una sorta di transfert emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro. […] In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come nel lavoro. […] Di matrimonio ne ho fatto uno e quello nostro, per come si è svolto, basta e avanza per altre due-tre.

Ma come mai le cose oggi sembrano andare meglio rispetto al passato tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Lo avrebbe rivelato un amico della coppia nel corso di un’intervista con il settimanale Nuovo TV. Ecco che cosa riporta anche il sito Blogtivvu: “Prima Stefano soffriva la fama di Belen. Lei lo metteva in ombra e lui per tutti era il marito di Belen. Oggi Stefano è un uomo affermato, un conduttore uscito dall’ombra. Risultato: la coppia funziona meglio“.

Adesso, infatti, Stefano ha una carriera di tutto rispetto. Dopo Amici di Maria De Filippi, infatti, ha accantonato la danza per dare tutto se stesso nella conduzione. Per lui, nel prossimo futuro, ci sono diversi progetti in cantiere tra ritorni e novità in TV. Ma anche un lavoro a teatro. Andiamo a vedere che cosa afferma Dagospia:

Chi conosce bene Viale Mazzini sa quanto sovraesporsi possa essere rischioso. Ma De Martino non ha nessuna intenzione di rallentare, per lui com’è noto sono previsti quatto programmi su Rai2: Tim Summer Hits, Sing Sing Sing, Bar Stella e Stasera tutto è possibile. Non solo, perché Dagospia può anticipare che il marito di Belen Rodriguez sta lavorando a uno spettacolo teatrale previsto in primavera. Titolo: Quasi one man show.

