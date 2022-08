Covid: Stefano De Martino positivo

Stefano De Martino questa sera al Twiga di Forte Marmi non ci sarà. Il conduttore era attesissimo (magari in compagnia della sua dolce metà) per un dj set e aveva promesso grande spettacolo. A poche ore dall’evento, però, il marito di Belen Rodriguez è risultato positivo al Covid 19. Tale intoppo l’ha dunque costretto ad annullare tutti gli impegni lavorativi come quello odierno. Ecco quanto raccolto da Pipol Gossip:

“Il conduttore e ballerino Stefano De Martino è risultato positivo al Covid così come nei giorni passati la moglie Belen Rodriguez. Lo riferisce l’organizzazione del premio The Alessandro Nomellini Awards 2022, che si svolge stasera al Twiga di Forte dei Marmi. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi era atteso all’evento dove si sarebbe dovuto esibire in un dj set Anni Duemila dopo la cerimonia di premiazione condotta da Simona Izzo”.

Stefano De Martino si trova all’Isola di Alberella, in provincia di Rovigo, insieme a Belen Rodriguez e i bambini Santiago e Luna Marì (la secondogenita che la showgirl ha avuto insieme ad Antonino Spinalbese). In questa occasione Stefano De Martino avrebbe avuto la possibilità di ritrovare Emanuele Filiberto e Stash, che con lui hanno condiviso l’esperienza di giudici ad Amici di Maria De Filippi. Il frontman dei The Kolors, come riporta Vanity Fair, si sarebbe offerto di ritirare lui il premio (come miglior conduttore della stagione) al posto di Stefano prima dell’esibizione.

Appena il mese scorso anche Belen Rodriguez ha fatto sapere ai propri follower su Instagram di essere risultata positiva al Covid e di aver trascorso delle giornate non semplici. Nella medesima occasione ha anche smentito, a modo suo, le fake news che la vedevano in crisi con Stefano De Martino. Ora è il conduttore a dover fronteggiare il virus.

A Stefano auguriamo una pronta guarigione!

Novella 2000 © riproduzione riservata.